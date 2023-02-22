Yaşar Okuyan’ın CHP ile ilişiği kesildi

Yaşar Okuyan bir süre önce verdiği röportajda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu ve bir yıl önce Kılıçdaroğlu’na bu bilgileri bir dosya halinde sunduğunu iddia etmişti.

Bu iddiaların ardından Kılıçdaroğlu ise Okuyan’ın açıklamalarını yalanlayarak, “Aramıza nifak tohumu sokmaya çalışıyorlar” demişti

CHP, Yaşar Okuyan'ın parti ile ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, “Sayın Yaşar Okuyan’ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Okuyan dün sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ile baş başa görüşme yaptığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Yaşar Okuyan bir süre önce verdiği röportajda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu ve bir yıl önce Kılıçdaroğlu’na bu bilgileri bir dosya halinde sunduğunu iddia etmişti.

Akşener'in bu bilgiler karşısında cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçtiğini öne süren Yaşar Okuyan, CHP içinden veya CHP’ye yakın çevrelerin yürüttüğü Kılıçdaroğlu karşıtı kampanyaların arkasında da İYİ Parti ve Akşener’in olduğunu savunmuştu.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, "Meral Akşener masayı dağıtırsa, kendisiyle ilgili söyleyeceklerim ve belgelerim var" dedi. Kanal İzmir TV'de katıldığı programda konuşan Yaşar Okuyan "Kılıçdaroğlu'na ben bunu 1 sene önce masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti, Yaşar Okuyan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU YALANLADI

Kılıçdaroğlu ise Okuyan'ın bu iddiasını reddederek "Böyle bir şey yok. Zaten benim çalışma anlayışıma da uygun değil" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Sayın Okuyan zaman zaman beni ziyaret ediyor. Eski bir bakan olarak görüşme talebine zamanım uygunsa yanıt veriyorum. Ancak ifade ettiği gibi bana Akşener hakkında gizli bilgi veya da dosya vermiş değil. Kamuoyunun dikkatine sunarım".