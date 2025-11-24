Gerçeklerin er ya da geç bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır.

Cumhuriyet düşmanlığıyla bilinen ve her konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretler eden Kadir Mısıroğlu'yla ilgili de tam buna uygun bir örnek ortaya çıktı.

7 Eylül 1983 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Türk vatandaşlığından çıkarılan ve aynı yıl İngiltere’ye iltica eden İngiliz vatandaşı Mısıroğlu'nun hesabının konumu tespit edildi.

Her defasında Atatürk'ü hedef alan ve İngiliz ajanlığıyla suçlayan 'Fesli', meğer bu paylaşımlarını İngiltere'den yapıyormuş...

İŞTE O FESLİ'NİN X HESABININ KONUMU...



İNGİLİZ RAPORLARI FESLİ'Yİ YALANLIYOR

İngiliz istihbaratının 1919'un sonlarına doğru yaptığı ilk değerlendirmelerde, Mustafa Kemal ve Anadolu'da başlayan hareket "devrimci ve tehlikeli bir niteliğe sahip" olarak tanımlanıyordu.

Belgelerde Mustafa Kemal'in zıtlarının desteklenmesi ve rakibi olan hareketlerin bir araya gelmesinin teşvik edilmesi gerektiği belirtiliyordu.