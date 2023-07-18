Yaşarken muhteşem solunca canavar

Dünya üzerinde milyonlarca bitki ve o bitkilerin çiçekleri bulunuyor. Ancak onlardan birisi var ki, hem çok faydalı hem de çok güzel. Ne var ki, yaşadığında tam bir güzellik abidesi, solduğunda ise tam bir ölüm simgesi. İşte o çiçek ve faydaları…

Aslanağızları özellikle Akdeniz ve çevresinde yetişiyor. Tek yıllık otsu bir bitki türü. Antik çağ toplumlarında da ölüm çiçeği olarak anılıyor

Boyu 40-80 cm'ye kadar ulaşabilen aslanağzı çiçekleri, lavanta, portakal, pembe, sarı, kırmızı, beyaz gibi farklı renklerde bir görünüme sahip. Çiçekleri salkım biçiminde Yaprakları oval ya da mızrağımsı.

Aslanağzı güneş gören alanlarda hayat buluyor. Yaz başından sonbahara kadar hayatta kalabiliyor. Ne var ki sonbahar geldiğinde güzelliğinden eser kalmıyor…

Yaşarken son derece güzel görünen aslanağzı bir anda kurukafayı andıran bir görünüme sahip oluyor.

Aslanağzııhalk arasındaki inanışlara göre, baştan çıkarıcı çiçek olarak da anılıyor. Yalana, aldatmaya, düzenbazlığa insanları teşvik eden bir doğası olduğuna inanılıyor. Bir başka inanışta ise yoğun baskı karşısındaki zerafeti ve azimi temsil ediyor. Etimolojik olarak ise şu isimlerle anılıyor:

“Buruna-benzeyen, Köpekkafalı, Kurbağasuratı, Ejderha Kafatası”



ASLANAĞZI’NIN YARARLARI NELER

Aslanağzının faydaları arasında solunum rahatsızlıkları geliyor. Kaynatılarak hazırlanacak çay balgam söktürücü özelliğe sahip. Nefes açıcı etkisiyle öksürüğe çok iyi geliyor. O etkileriyle bronşitte de yarar sağlıyor.