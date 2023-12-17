Yaşasın! Yabancı Tefeci Geldi!

Ülkece adeta bayram ediyoruz. Çünkü yabancı tefeci geldi.

Aylardır beklediğimiz yabancı paranın ucunu gösterdi. Günlerdir parasızlıktan düşen yatırımcısını ağlanan borsamızdan 500 milyon lira kadar alım yaptı. Bir de 600 milyon liralık yüksek faizli tahvil aldı.

Yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bir giriş.

Nasıl seviniyoruz adeta çocuk gibi.

Sevincimize yol açan konunun detayına bakalım.

500 milyon dolarlık hisse senedi:

Bu yabancı ne hissesi almış? Sadece bankalar.

Neden diğer şirketlerimizin hisselerini almamışlar?

Çünkü onlarda biliyor ki, AKP’nin uyguladığı bu ekonomi politikası bankalara yarayacak. Bankalar uzun süredir kapattıkları kredileri yeniden açtılar.

Hem den nasıl açtılar!

Daha önce 70 bin liraya kadar sınırladıkları ihtiyaç kredisini 250 bin liraya çıkarttı. Daha önce 20 bin bile vermeyen bankalar şimdi size 250 bin lira kredi teklif ediyor. Tabii ki bedeli biraz ağır. Yani 250 bini yıllık yüzde 70 faizle ödeyeceksiniz. Kara bakar mısınız? Gösterge faizi yüzde 40 ama banka size yüzde 70 ile para satıyor. Bu banka böyle dönemde kazanmayacak da kim kazanacak. İşte onun için yabancılar vur kaç kapmak için banka hisseleri alıyor.

Yüzde 60 seviyesinde olan ticari krediler altında ezilecek sanayi şirketi alacak değil ya?

Gelelim tahvile.

Sadece 1 haftada 600 milyon civarında devlet ve özel sektör tahvili aldılar.

Neden aldılar?

Parası olup da bu tahvilleri almayan aptal!

Daha bu saçma sapan deneyi yani NAS faiz deneyini yapmadan önce enflasyon 19 faiz ise 19’du. Şimdi faiz yüzde 40!

Faizi 19’a çeken o günün Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı, “Bu operasyonu kimin adına çektiniz” diye manşet atan havuz medyası şimdi faizi yüzde 40’a çıkartan Merkez Bankası Başkanı’na alkış çalıyor ve büyük bir kesimde bundan mutlu oluyor.

Kimse çıkıp da “ya arkadaş NAS var dediniz ve faizi yüzde 8.5’a düşürdünüz. Enflasyon patladı fakirleştik. Peki şimdi NAS’a ne oldu da bu faiz 40 oldu” demiyor.

Akıl tutulması yaşanıyor.

Bu faize elbette yabancı gelecek. Türk insanı bu tefeci yabancılara çalışacak. Daha yüzsek faiz için daha çok çalışıp daha çok harçlar ve vergiler ödeyeceğiz.

Ha bu işte bizim biraz daha rahatız. Çünkü bu faizi ödemeye bizim ömrümüz yetmeyeceği için o işi çocuklarımız yapacak.

Onlara ev araba ve para bırakalım diye çırpınan Türk halkı saçma sapan siyasi tercih ve onun politikaları nedeniyle çocuklarına ağır borç yükü bırakacak.

Sevinin sevinin!