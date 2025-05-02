Yaşayan Miras Etkinlikleri Festivali Tokat'ta başladı

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Belediye Başkanı M. Kemal Yazıcıoğlu, protokol mensupları ve davetlilerin katılımıyla başlayan Tokat Yaşayan Miras Festivali, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına, yazma ustalarına ve ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Açılış programında konuşan Vali Köklü zengin ve kıymetli mirasımıza sahip çıkmanın önemini belirterek festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program kapsamında Samsun Olgunlaşma Enstitüleri tarafından hazırlanan 1071 Malazgirt'ten 1299 Söğüt'e Anadolu Selçuklu Koleksiyonu defilesi sunuldu. Daha sonra el sanatları sergileri ziyaret edildi.

2-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında 100’ü aşkın Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatçının katılımıyla birçok sanat dalının tanıtılacağı ‘’Tokat Yaşayan Miras Festivali’’ Sulu Sokak’ta sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü katkılarıyla hayata geçirilen festival, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor..