Yaşayan Nostradamus kehanetiyle yürekleri ağza getirdi. Kıyametin tarihini açıkladı

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Yaşayan Nostradamus kehanetiyle yürekleri ağza getirdi. Kıyametin tarihini açıkladı

Yaşayan Nostradamus lakabıyla tanınan kahin Athos Salome kıyametin tarihini verdi

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