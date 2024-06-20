Yaşayan Nostradamus yeni kehanetiyle herkesi korkuttu

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Yaşayan Nostradamus yeni kehanetiyle herkesi korkuttu

Yaşayan Nostradamus Athos Salome, açıkladığı yeni kehanetiyle korkutan bir uyarıda bulundu.

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