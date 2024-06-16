Yaşayan Nostradamus'tan yürekleri ağza getirecek kehanet. Dünya bunu konuşacak

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Yaşayan Nostradamus'tan yürekleri ağza getirecek kehanet. Dünya bunu konuşacak

Bütün dünya bu kehaneti konuşacak. Yaşayan Nostradamus'tan korkutan uyarı geldi.

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