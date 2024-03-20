Yasemin Allen'in yeni aşkı eski FBI çalışanı çıktı

Yasemin Allen'in yeni aşkı eski FBI çalışanı çıktı
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Yasemin Allen gönlünü eski FBI çalışanı Erdal Kaya’ya kaptırdı.
1/9
Yasemin Allen'in yeni aşkı eski FBI çalışanı çıktı 1

Uluslararası pek çok projede boy gösteren Yasemin Allen son olarak meslektaşı Tolga Güleç ile 5 ay süren bir birliktelik yaşamıştı.

2/9
Yasemin Allen'in yeni aşkı eski FBI çalışanı çıktı 2

Eylül 2022'de ilişkisi sona eren Allen "Ben gerçek aşka inanarak büyüdüm, çocukluğum öyle geçti ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım bu anlamda" demişti.

3/9
Yasemin Allen'in yeni aşkı eski FBI çalışanı çıktı 3

Tolga Güleç de "Yasemin'le 5 ay içerisinde çok büyük bir aşk yaşadık. Kendisi muhteşem bir insan. Ama birbirimize zaman ayıramadık ben çekimlerim için şehir dışına gitmek zorunda kaldım. O memleketine döndü. Çok ayrı kaldık. Görüşemeyince de bir kıymeti kalmıyor ama hep hayatında olup görüşmek isterim" şeklinde konuşmuştu.

4/9
Yasemin Allen'in yeni aşkı eski FBI çalışanı çıktı 4

Yasemin Allen şimdilerde ise eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

5/9
Yasemin Allen'in yeni aşkı eski FBI çalışanı çıktı 5

Allen ve Kaya çifti, geçtiğimiz gün poligonda atış yaparken verdikleri pozları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

6/9
Yasemin Allen'in yeni aşkı eski FBI çalışanı çıktı 6

“Amerikalı Aynasız” olarak tanınan fenomen Erdal Kaya'ya bir takipçisi "Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?" şeklinde soru sordu.

7/9
Yasemin Allen'in yeni aşkı eski FBI çalışanı çıktı 7

Kaya da "İlk defa onay veriyorum. Şu ana kadar hiç yengeniz olmadı, ta ki bugüne kadar, şimdi diyebilirsiniz" cevabını verdi.

8/9
Yasemin Allen'in yeni aşkı eski FBI çalışanı çıktı 8

41 yaşındaki Erdal Kaya, 10 yıllık meslek hayatının önemli bir bölümünü şehir, eyalet polisi olarak son iki yılını ise FBI'da görevli olarak devam ettirdi.

9/9
Yasemin Allen'in yeni aşkı eski FBI çalışanı çıktı 9

Kaya şimdilerde ise ABD'de de özel sektörde danışmanlık yaparak ve taktik silah atış eğitmenliği vererek hayatını sürdürüyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Sperm bankasından doğan oğlu büyüdü artık delikanlı. İlk Türk olarak tarihe geçti
Sperm bankasından doğan oğlu büyüdü artık delikanlı. İlk Türk olarak tarihe geçti
Hayat Bilgisi’nin 'Barbie'si İpek Erdem yıllar sonra Türkiye’ye geri döndü. Son hali şaşırttı
Hayat Bilgisi’nin 'Barbie'si İpek Erdem yıllar sonra Türkiye’ye geri döndü. Son hali şaşırttı
İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi. Evinin manzarasını paylaştı
İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi. Evinin manzarasını paylaştı
Rıza Kocaoğlu yeni yaşını fit karşıladı. Kim der ki 45..
Rıza Kocaoğlu yeni yaşını fit karşıladı. Kim der ki 45..
Yunus Emre ve Aleyna sonunda yüzleşti. Karısının 'Aleyna'dan uzak dur' demişti
Yunus Emre ve Aleyna sonunda yüzleşti. Karısının 'Aleyna'dan uzak dur' demişti
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. Bilim insanları açıkladı
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. Bilim insanları açıkladı