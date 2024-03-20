Yasemin Allen'in yeni aşkı eski FBI çalışanı çıktı

Uluslararası pek çok projede boy gösteren Yasemin Allen son olarak meslektaşı Tolga Güleç ile 5 ay süren bir birliktelik yaşamıştı.
Eylül 2022'de ilişkisi sona eren Allen "Ben gerçek aşka inanarak büyüdüm, çocukluğum öyle geçti ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım bu anlamda" demişti.
Tolga Güleç de "Yasemin'le 5 ay içerisinde çok büyük bir aşk yaşadık. Kendisi muhteşem bir insan. Ama birbirimize zaman ayıramadık ben çekimlerim için şehir dışına gitmek zorunda kaldım. O memleketine döndü. Çok ayrı kaldık. Görüşemeyince de bir kıymeti kalmıyor ama hep hayatında olup görüşmek isterim" şeklinde konuşmuştu.
Yasemin Allen şimdilerde ise eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açtı.
Allen ve Kaya çifti, geçtiğimiz gün poligonda atış yaparken verdikleri pozları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
“Amerikalı Aynasız” olarak tanınan fenomen Erdal Kaya'ya bir takipçisi "Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?" şeklinde soru sordu.
Kaya da "İlk defa onay veriyorum. Şu ana kadar hiç yengeniz olmadı, ta ki bugüne kadar, şimdi diyebilirsiniz" cevabını verdi.
41 yaşındaki Erdal Kaya, 10 yıllık meslek hayatının önemli bir bölümünü şehir, eyalet polisi olarak son iki yılını ise FBI'da görevli olarak devam ettirdi.
Kaya şimdilerde ise ABD'de de özel sektörde danışmanlık yaparak ve taktik silah atış eğitmenliği vererek hayatını sürdürüyor.