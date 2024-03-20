Yasemin Allen'in yeni aşkı eski FBI çalışanı çıktı

Tolga Güleç de "Yasemin'le 5 ay içerisinde çok büyük bir aşk yaşadık. Kendisi muhteşem bir insan. Ama birbirimize zaman ayıramadık ben çekimlerim için şehir dışına gitmek zorunda kaldım. O memleketine döndü. Çok ayrı kaldık. Görüşemeyince de bir kıymeti kalmıyor ama hep hayatında olup görüşmek isterim" şeklinde konuşmuştu.