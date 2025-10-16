İş dünyasının tanınan isimlerinden İzzet Özilhan, oyuncu Yasemin Ergene ile geçtiğimiz ay sonlanan 14 yıllık evliliğinin ardından ilk defa bir mekanda eğlenirken görüntülendi.
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı
İş insanı İzzet Özilhan, oyuncu Yasemin Ergene ile 14 yıllık evliliğini resmen noktaladıktan sonra ilk kez eğlenirken objektiflere yansıdı. Boşanmayı sosyal medyadan duyuran Ergene, ihanet iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.
Özilhan, boşanma sürecini atlatmış bir görünüm sergilerken, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiği dikkat çekti.
2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara vererek Yasemin Özilhan adıyla yeni bir yaşam kuran Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile olan 14 yıllık birlikteliğini 3 Eylül tarihinde resmen sonlandırdı.
Özilhan, evliliğinin sona erdiğini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla kamuoyuna duyurmuştu.
Yasemin Ergene, boşanmaya dair şunları ifade etmişti:
"14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir.
"Son günlerde basında yer alan 'ihanet' ve 'aldatma' içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim."
"İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz"
İLK AŞK İDDİALARI VE İZZET ÖZİLHAN’IN EĞLENCESİ
Tarafların boşanma kararlarını açıklamasının ardından gündeme gelen ilk aşk dedikodusu ise Yasemin Ergene cephesinden gelmişti.
Ergene’nin, estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran’a gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.
Günaydın gazetesinin haberine göre; ayrılığın hemen ardından İzzet Özilhan ilk kez magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.
Ayrılığı atlattığı gözlenen iş insanının, gece boyunca arkadaş grubuyla birlikte eğlendiği de kameralara yansıyan görüntüler arasındaydı.
İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?
27 Ağustos 1981’de İstanbul’da doğan İzzet Özilhan, dedesinin adını taşıyor.
Babası, Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’dır.
Türkiye’nin en zengin ailelerinden birinin üyesi olan İzzet Özilhan, 16 Temmuz 2011’de Doktorlar dizisi oyuncusu Yasemin Özilhan ile evlendi.
Çift, 2012’de Emine’yi, 2013’te Ela’yı kucaklarına aldı.
YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?
Yasemin Ergene, 22 Ocak 1985’te Hamburg, Almanya’da doğdu; Türk aktris, model, dizi ve sinema oyuncusu.
İlk olarak 2002’de Koçum Benim ve 2004’te Ah Be İstanbul dizilerinde rol aldı. 2004’te Vizontele Tuuba filmiyle sinema deneyimi yaşadı.
2005’te Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest karakteriyle popülerliği hızla arttı.
Keremcem ile başrolü paylaştığı diziyle ülkenin en popüler genç oyuncularından biri oldu.
Ecobella ve Migros gibi markaların reklam filmlerinde yer aldı.
2006-2010 yıllarında Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandırdı ve dizinin bitimiyle oyunculuğu bıraktığını açıkladı.
Oyunculuğu bırakmasında eşi, iş insanı İzzet Özilhan’ın etkisinin olduğu düşünülse de, Ergene, üniversite eğitimi için mesleki kariyerini sonlandırdığını belirtti.