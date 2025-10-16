Yeniçağ Gazetesi
16 Ekim 2025 Perşembe
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı

Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı

İş insanı İzzet Özilhan, oyuncu Yasemin Ergene ile 14 yıllık evliliğini resmen noktaladıktan sonra ilk kez eğlenirken objektiflere yansıdı. Boşanmayı sosyal medyadan duyuran Ergene, ihanet iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 1

İş dünyasının tanınan isimlerinden İzzet Özilhan, oyuncu Yasemin Ergene ile geçtiğimiz ay sonlanan 14 yıllık evliliğinin ardından ilk defa bir mekanda eğlenirken görüntülendi.

1 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 2

Özilhan, boşanma sürecini atlatmış bir görünüm sergilerken, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiği dikkat çekti.

2 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 3

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara vererek Yasemin Özilhan adıyla yeni bir yaşam kuran Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile olan 14 yıllık birlikteliğini 3 Eylül tarihinde resmen sonlandırdı.

3 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 4

Özilhan, evliliğinin sona erdiğini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla kamuoyuna duyurmuştu.

4 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 5

Yasemin Ergene, boşanmaya dair şunları ifade etmişti:

"14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir.

5 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 6

"Son günlerde basında yer alan 'ihanet' ve 'aldatma' içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim."

6 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 7

"İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz"

7 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 8

İLK AŞK İDDİALARI VE İZZET ÖZİLHAN’IN EĞLENCESİ

Tarafların boşanma kararlarını açıklamasının ardından gündeme gelen ilk aşk dedikodusu ise Yasemin Ergene cephesinden gelmişti.

8 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 9

Ergene’nin, estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran’a gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.

9 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 10

Günaydın gazetesinin haberine göre; ayrılığın hemen ardından İzzet Özilhan ilk kez magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.

10 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 11

Ayrılığı atlattığı gözlenen iş insanının, gece boyunca arkadaş grubuyla birlikte eğlendiği de kameralara yansıyan görüntüler arasındaydı.

11 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 12

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

27 Ağustos 1981’de İstanbul’da doğan İzzet Özilhan, dedesinin adını taşıyor.

12 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 13

Babası, Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’dır.

13 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 14

Türkiye’nin en zengin ailelerinden birinin üyesi olan İzzet Özilhan, 16 Temmuz 2011’de Doktorlar dizisi oyuncusu Yasemin Özilhan ile evlendi.

14 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 15

Çift, 2012’de Emine’yi, 2013’te Ela’yı kucaklarına aldı.

15 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 16

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Ergene, 22 Ocak 1985’te Hamburg, Almanya’da doğdu; Türk aktris, model, dizi ve sinema oyuncusu.

16 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 17

İlk olarak 2002’de Koçum Benim ve 2004’te Ah Be İstanbul dizilerinde rol aldı. 2004’te Vizontele Tuuba filmiyle sinema deneyimi yaşadı.

17 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 18

2005’te Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest karakteriyle popülerliği hızla arttı.

18 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 19

Keremcem ile başrolü paylaştığı diziyle ülkenin en popüler genç oyuncularından biri oldu.

19 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 20

Ecobella ve Migros gibi markaların reklam filmlerinde yer aldı.

20 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 21

2006-2010 yıllarında Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandırdı ve dizinin bitimiyle oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

21 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 22

Oyunculuğu bırakmasında eşi, iş insanı İzzet Özilhan’ın etkisinin olduğu düşünülse de, Ergene, üniversite eğitimi için mesleki kariyerini sonlandırdığını belirtti.

22 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 23
23 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 24
24 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 25
25 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 26
26 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 27
27 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 28
28 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 29
29 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 30
30 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 31
31 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 32
32 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 33
33 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 34
34 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 35
35 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 36
36 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 37
37 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 38
38 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 39
39 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 40
40 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 41
41 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 42
42 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 43
43 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 44
44 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 45
45 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 46
46 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 47
47 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 48
48 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 49
49 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 50
50 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 51
51 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 52
52 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 53
53 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 54
54 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 55
55 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 56
56 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 57
57 58
Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı - Resim: 58
58 58
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro