Yasemin Ergene’den ayrılan İzzet Özilhan eğlencede yakalandı: Bekar hayatına hızlı giriş yaptı

Yasemin Ergene, boşanmaya dair şunları ifade etmişti:

"14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir.