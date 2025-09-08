Yasemin Ergene’nin yeni evi dudak uçuklattı! İzzet Özilhan’la 14 yıllık evliliği tek celsede bitirmişti

2001’de ekranlara adım atan ve kısa sürede geniş hayran kitlesi edinen Özilhan, oyunculuğu bıraktıktan sonra sosyal sorumluluk projeleri ve iş dünyasındaki çalışmalarıyla dikkat çekmişti.

Ünlü iş insanı İzzet Özilhan ile eski oyuncu Yasemin Özilhan, 2011’de görkemli bir düğünle evlenmişti. Sosyetik çiftin 2012’de Emine, 2013’te ise Ela adında kızları dünyaya geldi.

14 YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ

Çiftin ayrılacağına dair söylentiler magazin basınında yer alırken, üzücü haber geldi. Yasemin Özilhan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, İzzet Özilhan ile ayrıldıklarını resmen duyurdu.

İşte Yasemin Özilhan’ın açıklaması:

“14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde boşanma kararı aldık ve 3 Eylül 2025 itibarıyla boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç, anlaşmalı ve tamamen medeni bir şekilde gerçekleşti. Son günlerde basında yer alan ‘ihanet’ ve ‘aldatma’ içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle vurgulamak isterim. Özel hayatımıza dair asılsız haberlerin gündeme gelmesinden üzüntü duyuyorum. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz.”

KİRASI 825 BİN LİRA

Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre, Yasemin-İzzet Özilhan çifti geçen hafta tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığın ardından Yasemin Ergene, yeni bir başlangıç için harekete geçti.

Sosyetik oyuncu, Beykoz’da lüks bir villa kiraladı. Ergene’nin villa için aylık 20 bin dolar (yaklaşık 825 bin lira) ödeyeceği belirtildi.

ÜNLÜLERİN GÖZDESİ

Yasemin Ergene’nin çocuklarıyla yaşayacağı evin kirasını, boşandığı eşinin ödeyeceği iddia edildi.

Ergene’nin taşındığı lüks sitede, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Emre Altuğ, Mehmet Topal, Demet Akalın ve Dilan Çıtak gibi ünlü isimler yaşıyor.

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Ergene, 22 Ocak 1985’te Hamburg, Almanya’da doğdu; Türk aktris, model, dizi ve sinema oyuncusu.

2002’de Koçum Benim ve 2004’te Ah Be İstanbul dizilerinde rol aldı. 2004’te Vizontele Tuuba filmiyle sinemaya adım attı.

2005’te Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest karakteriyle büyük popülerlik kazandı.

Keremcem ile başrolü paylaştığı diziyle Türkiye’nin en sevilen genç oyuncularından oldu.

Ecobella ve Migros gibi markaların reklamlarında yer aldı. 2006-2010’da Doktorlar dizisinde Ela Altındağ’ı canlandırdı ve dizinin ardından oyunculuğu bıraktığını duyurdu.

Oyunculuğu bırakmasında eşi İzzet Özilhan’ın etkisinin olduğu söylense de, Ergene, üniversite eğitimi için kariyerini sonlandırdığını ifade etti.

