O DOKTORUN KAPISINI NEDEN ÇALDI?

14 yıl evli kaldığı İzzet Özilhan’dan 3 Eylül’de boşanan Yasemin Ergene’nin evliliğini neden bitirdiği, sonrasında neden estetik doktoruna gittiği ve doktorla çıkan aşk dedikodusunun perde arkası…

HER ŞEY 5 YIL ÖNCE BAŞLADI



Çift hakkında ilk kriz 2020’de çıkmıştı. İzzet Özilhan’ın, Instagram’da model Ezgi Öcel’in 3 paylaşımına ‘like’ atması, modelin de bunu “Yine başladı büyük fanım” notuyla duyurması Yasemin Özilhan’ı kırdı. Eşini takibi bıraktı, birlikte karelerini de sildi. İzzet Özilhan kriz üzerine Instagram sayfasını kapattı. Duruma İzzet Bey’in annesi Emine Özilhan el koydu. Oğlunu ve gelinini alıp lüks tekneleriyle Marmaris koylarına açıldı. Yasemin-İzzet Özilhan o tatilde romantik pozlar verse de sosyetedeki dedikodu aldı yürüdü: “Araları artık eskisi gibi değil.”







YALNIZ TATİLLER, İDDİALI POZLAR

Çift hakkında 2022 yazında sosyal medyada şöyle yorumlara rastladık: “Yasemin Özilhan, Bodrum-Kaplankaya’daki lüks evlerinde kızlarıyla tatilde. Eşi hiç yok” Evet, gözlerden uzak bir evlilikleri vardı. İkide bir fotoğraf paylaşmazlardı. Ama soğukluk takipçilerinin de dikkatinden kaçmamıştı. Yasemin Ergene’nin lüks sitesindeki bazı sosyetik komşuları da çiftin koca bir yazı yalnız geçirdiğini sağda-solda konuşup durdu. Boşuna dememişler ‘ev alma, komşu al’ diye. Neyse… Ergene’nin gittikçe artan yalnız ve iddialı paylaşımları, dudak ve elmacık kemiğinde belirginleşen dolguları, Instagram’da şöyle yorumlar aldı: “Bu estetikler yalnızlık ve mutsuzluktan.”

ZİRVEDE PATLAYAN DEDİKODU

Konuşulanlara göre; çiftin kopuşu 2023’e rastlıyor. Ailecek gittikleri Uludağ’da farklı yerlerde kalmaları ayrılığın yaklaştığına dair bir habere neden oldu. Başlık şöyleydi: “Uludağ’ı sallayan dedikodu”. Haberde Yasemin Ergene’nin kızlarıyla otelde, İzzet Özilhan’ın karavanında kaldığı yazıyordu. Ergene karavan önünde poz paylaşsa da “Ayrılık yakın” yorumlarının önüne geçemedi.

ÇABA, YORGUNLUK, FEDAKARLIK



Yasemin Ergene-İzzet Özilhan’ın artık geri dönüşü olmayan bir yola girdikleri, ayrılmak için de karşılıklı oturup anlaştıkları iddiası 2025 bahar aylarına rastlıyor. Ergene “Neler oluyor?” diye soran yakınlarından artık hiçbir şeyi gizlemez oldu. Evliliklerini kurtarmak için çok çabaladıklarını, ailelerinin özellikle de kayınvalidesi Emine Özilhan’ın büyük çaba sarf ettiğini açıkça söyledi. İzzet Özilhan’ın çok üzgün olduğundan, kendisinin de yorulduğundan bahsetti. Zira bu evlilik için oyunculuğu bırakmış, çevresinden kopmuş, kayınvalidesi istiyor diye üniversite okumuştu. Dizilerden gelen oyunculuk tekliflerine fiyatını bile sormadan “Hayır” diyordu.

CİMRİLİK İDDİASI DOĞRU MU?

Çift son zamanlarda “sadece kağıt üzerinde kalan evliliklerini” 3 Eylül’de anlaşmalı olarak bitirdi. “İhanet” denildi, ama yalanladılar. “İzzet Özilhan’ın cimriliği evliliği bitirdi” diye tweet’ler atıldı, buna “Yok öyle bir şey” demediler. Ama İzzet Bey cimri olsa, Yasemin Ergene ve kızları için aylık kirası 20 bin dolar olan Beykoz’daki villayı nasıl tutar? Faturalarına kadar tüm masraflarını nasıl öder?

ESTETİK VE DOKTOR AŞKI İDDİASI

Gelelim Yasemin Ergene’nin ‘doktor aşkı’ iddiasına… Bu iddia da şöyle yayıldı. Yasemin Ergene boşandıktan hemen sonra ünlü estetik cerrahı Karaca Başaran’ın kapısını çaldı. Çünkü yüzünü, ’temporal lift’ (şakak germe) ameliyatıyla gerdirmek istiyordu. Sosyetik hanımlar arasında pek moda olan bu operasyanda yüzün sadece üst bölgesi yukarı doğru çekiliyor. Operasyon için bir-iki kez Prof. Dr. Karaca Başaran’la görüştü. İşte bu “gel-gitler” arasında doktoruyla aşk yaşadığı dedikodusu çıktı. Ergene iddiayı yalanladı. Doktor bey suskun gibi dursa da soran meraklı çevresine “Sadece ameliyat için görüştük, başka bir şey yok” diyormuş. Bu arada Dr. Karaca Başaran en son eşiyle boşanma aşamasındaydı. Dava da uzamıştı.

MASAL ŞİMDİ BAŞLIYOR

Yasemin Ergene’nin evlilik için bıraktığı oyunculuğa dönmesi için yapımcılar kesenin ağzını açmış durumda. Dijital platformdaki bir yapım için bölüm başına 1.5 milyon TL’lik teklif aldı bile. Ünlü markaların en çok tercih ettiği isimler arasında. Sosyal medya kazancı en yüksek isimlerden. Eski eşi İzzet Özilhan da 20 bin dolarlık villanın yanısıra tüm lüks masraflarını A’dan Z’ye karşılıyor. Aslına bakarsanız, Yasemin Ergene için ‘bitti’ denilen peri masalı esas şimdi başlıyor.

ÇÖP POŞETİ DEYİP GEÇMEYİN! İÇİNDEN NELER ÇIKTI NELER?

Modacı Raşit Bağzıbağlı, Hande Yener’e bir daha kostüm dikmeyeceğini söyledi. Çünkü Yener, Raşit Bağzıbağlı’dan kıyafet almış. Çöp poşetine koyup iade etmiş. ’Çöp poşeti’ deyip geçmeyin! O poşetler şarkılara, intikamlara, ayrılıklara, sosyetik skandala ya da ünlü bir markaya ilham olabiliyor.

ESKİ EŞTEN İNTİKAM ALDI



Serdar Ortaç, 2019’da boşandığı İrlandalı Chole Loughnan’a vereceği 1 milyon TL’lik tazminatı 4 takside bölmüş, ama ödemekte zorlanmıştı. Chole de popçunun evine haciz gönderdi. Çıldıran ve intikam almaya karar veren Serdar Ortaç akla-hayale gelmeyecek bir yönteme başvurdu. Chole’nin “Evden sonra alırım” dediği ne kadar marka çanta, ayakkabı, elbise varsa çöp poşetlerine koydu. İddia o ki; 7 poşetmiş. Şoförüne “Bunları İstanbul’daki gecekondu mahallelerine dağıt. Hediyem olsun” dedi. Chloe olayı duyunca kriz geçirdi! Ortaç, 2010’daki hit şarkısı ’Poşet’i de o yıllarda canını yakan sevgilisine yapmış, kızgınlığını “Seni atacağım poşete yazık” sözleriyle dile getirmişti.

ÇÖPTEN ÇIKANLAR İNANILMAZDI!

Yıl 1993 yazı. Sosyete, Ayşegül Tecimer’in, Çengelköy’deki Sadullah Paşa Yalısı’nda verdiği, Hollywood yıldızlarının bile katıldığı o partiyi konuşuyor. Cep telefonuyla dışarı haber sızdırmaların olmadığı yıllar… Dönemin en çok satan sosyete dergisi ‘Klips' şöyle bir şey yaptı: Bir kamyon kiraladılar. Üzerine de ‘Pak Temizlik’ diye etiket bastılar. Sabah erken saatlerde partinin olduğu yalının kapısına gidip “Çöplerinizi almaya geldik” dediler. Evdeki görevli kıyametin kopmasına neden olan ‘çöp poşetleri’ni çöpçü kılığına girmiş muhabirlere verdi. Çöp poşetlerinden çıkanlar aylarca konuşuldu. Neler mi? Partide giyilmiş iç çamaşırlar, ilaç kutuları, antika araba sözleşmeleri… Haber, Ayşegül Hanım’ın lüks yalısında sinir krizi geçirmesine neden oldu.

KAPININ ÖNÜNE KOYDU!

Sosyetik çift, Sema Sipahioğlu-Levent Kızıl’ın mutlu-mesut bir evliliği vardı. Ama Sema Hanım ihanete uğradığını öğrenince hiç vakit kaybetmedi. Eşine ait tüm eşyaları çöp poşetlerine doldurup kapıya koydu. Levent Kızıl o eve bir daha giremedi. Boşanırken ödediği yüklü tazminat ve nafakayı değil de, çöp poşetlerini hala unutamadığı söylenir.

32 BİN TL’LİK POŞET

Biz de ayrılıklara, intikamlara neden olan çöp poşeti Paris’te modacılara ilham verdi. Fransız markası Balenciaga, çöp poşeti şeklindeki çanta tasarımlarını 32 bin TL’den piyasaya sundu. Çöp çantalar dakikalar içinde kapış kapış satıldı.