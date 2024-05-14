Yasemin Güveli imzayı attıktan sonra verdiği pozlarla mest etti

Kaynak: Haber Merkezi
Yasemin Güveli imzayı attıktan sonra verdiği pozlarla mest etti
Yasemin Güveli imzayı attıktan sonra verdiği pozlarla taraftarları hayran bıraktı.

Galatasaray Daikin, Yasemin Güveli'yi kadrosuna kattı.

Yasemin Güveli bir yıllık imzayı attıktan sonra “Çok heyecanlıyım böyle bir camiaya transfer olduğum için. Bu formayı olabildiğince gururlu ve şanlı bir şekilde terleteceğimden emin olabilirsiniz. İnanılmaz güzel mesajlar aldım. Taraftarımız desteğini şimdiden bana hissettirmeye başladı. Sezonun içinde bunların daha fazlasını göreceğimden eminim. Ben de onların verdiği desteği daha güzel bir şekilde sahaya yansıtacağımdan eminim” dedi.

Yasemin Güveli ardından da yeni takımının formasıyla pozlar verdi.

Fotoğraflar Galatasaraylı taraftarları mest etti.

whatsapp-image-2024-05-14-at-19-46-01.jpeg

whatsapp-image-2024-05-14-at-19-45-39.jpeg

whatsapp-image-2024-05-14-at-19-45-19.jpeg

whatsapp-image-2024-05-14-at-19-44-55.jpeg

İlgili Haberler
Aziz Yıldırım'ın seçim planını açıkladı
Avrupa'da Fenerbahçe depremi
Son Haberler
Etten daha ucuza gelen ıstakozları buldu. Herkes en az 1 kilo alıyor Gündem
Etten daha ucuza gelen ıstakozları buldu. Herkes en az 1 kilo alıyor
Yalova’da yüz binlerce adet dolu makaron ele geçirildi Yerel Haberler
Yalova’da yüz binlerce adet dolu makaron ele geçirildi
Samsun’da FETÖ’den gözaltına alınan 4 kişiye adli kontrol Gündem
Samsun’da FETÖ’den gözaltına alınan 4 kişiye adli kontrol
Acun Ilıcalı Sinan Engin'i transfer etti Spor
Acun Ilıcalı Sinan Engin'i transfer etti
Deprem nedeniyle boşaltılan tarihi han, 1 milyar TL’yi aşkın fiyatla satışta Gündem
Deprem nedeniyle boşaltılan tarihi han, 1 milyar TL’yi aşkın fiyatla satışta
Trafik akışını engelleyen sürücülere ceza yağdı Yerel Haberler
Trafik akışını engelleyen sürücülere ceza yağdı
Restoran kuryesi öldürüldü, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Restoran kuryesi öldürüldü, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı