Yasemin Güveli imzayı attıktan sonra verdiği pozlarla mest etti

Galatasaray Daikin, Yasemin Güveli'yi kadrosuna kattı.

Yasemin Güveli bir yıllık imzayı attıktan sonra “Çok heyecanlıyım böyle bir camiaya transfer olduğum için. Bu formayı olabildiğince gururlu ve şanlı bir şekilde terleteceğimden emin olabilirsiniz. İnanılmaz güzel mesajlar aldım. Taraftarımız desteğini şimdiden bana hissettirmeye başladı. Sezonun içinde bunların daha fazlasını göreceğimden eminim. Ben de onların verdiği desteği daha güzel bir şekilde sahaya yansıtacağımdan eminim” dedi.

Yasemin Güveli ardından da yeni takımının formasıyla pozlar verdi.

Fotoğraflar Galatasaraylı taraftarları mest etti.