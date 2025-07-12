Yasemin Kay Allen aşk defterini kapattı! Yeni yaşını Meksika sahillerinde tek başına kutladı

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Yasemin Kay Allen aşk defterini kapattı! Yeni yaşını Meksika sahillerinde tek başına kutladı

Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya ile bir küs bir barışık aşk yaşıyordu. Kaya ile ilişkilerine ikinci bir şans verseler de yeniden ayrılmışlardı. Allen, 36. yaş yaş gününü tek başına kutladı.

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Kay Allen, 36 yaşına girdi. Güzel oyuncu Meksika sahillerinden fotoğraflarını peş peşe paylaştı.

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SAHİLDE POZLAR VERDİ

Yasemin Kay Allen, Meksika sahillerinde verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu. Allen'ın son paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.

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36. YAŞ GÜNÜNÜ TEK BAŞINA KUTLADI

Sosyal medyayı aktif kullanan ve zaman zaman hayranlarıyla iç dünyasını paylaşan başarılı oyuncu, bu kez 36. yaş gününü tek başına kutladığı anları takipçileriyle paylaştı.

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