Yasemin Kay Allen'ın en acı günü! Ölümüyle sarsıldı

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde, Dokuz Oğuz ve Bahar gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen’in babası hayatını kaybetti.

“SENİ SONSUZA KADAR SEVECEĞİM”

Kişisel sosyal medya hesabından babasına veda eden ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: ''Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım...''

Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Dudley Allen ile 1988 yılında dünyaevine girmişti. Çift 2007 yılına kadar evli kalmıştı. Çiftin Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen isimli iki çocukları bulunuyor.