İstanbul'da 18 yaşından küçüklerin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, TBMM'de siyasi partileri ziyaret etti.

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi alışveriş yapmak için gittiği bitpazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Cinayete ilişkin dava süreci devam eden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Ankara'ya geldi.

Yasemin Minguzzi ve avukatı Ersan Barkın ile birlikte TBMM'de AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubunu ziyaret etti.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma günü Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yaşanan saldırı sonucu Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetti