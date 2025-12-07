İstanbul Kadıköy'de 14 Ocak 2025 tarihinde arkadaşlarıyla beraber kaykay malzemesi almaya bit pazarına giden Mattia Ahmet Minguzzi, dört kişinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi'nin verdiği adalet mücadelesi davanın gündemden düşmemesini sağlamıştı. Anne Minguzzi'nin Ahmet'in hayatını kaybettiği bit pazarı hakkında Kadıköy Belediyesi'ne bir çağrıda bulundu. Bit pazarının mevcut konum ile işleyişinin, çevresel düzen ve kamu huzuru açısından uygun olmadığını belirten Minguzzi, pazarın faaliyetlerinin sonlandırılmasını talep etti.

Yasemin Minguzzi yaptığı paylaşımda; "Bit pazarının mevcut konum ve işleyişi, çevresel düzen ve kamu huzuru açısından uygun değildir. Söz konusu pazarın faaliyetlerinin ivedilikle sonlandırılması hususundaki talebimin değerlendirilerek gereğinin yapılmasını arz ediyorum. Acı çekiyorum @kadikoybelediyesi" ifadelerinde bulundu.