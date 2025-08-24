Yasemin Minguzzi'den Sedat Peker'in eşine teşekkür mesajı

İstanbul’da, 15 yaşında reşit olmayan bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin oğulları adına verdiği adalet mücadelesi sürüyor.



Minguzzi ailesinin adalet arayışı birçok önemli isim tarafından da destekleniyor.



Hayatını kaybeden Mattia Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Sedat Peker’in eşi Özge Peker’e teşekkür etti.



Özge Peker, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

“Umarım adalet önünde hak ettikleri cezayı alacaklar. Bir anne olarak duam budur. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun Yasemin Hanım.”

Yasemin Minguzzi, bu mesajı kendi hesabında paylaşarak, “Teşekkür ederim” dedi.

