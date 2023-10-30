Yasemin ne demek? Yasemin isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Yasemin de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Yasemin ne demek? Yasemin isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Yasemin ne demek? Yasemin isminin anlamı nedir?

Yasemin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Yasemin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Yasemin ne demek? Yasemin isminin anlamı nedir?

YASEMİN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Yasemin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Zeytingillerden, beyaz, kırmızı veya sarı renkli güzel kokulu çiçekleri olan, 1-2 metre boyunda, süs bitkisi olarak yetiştirilen tırmanıcı bir ağaççık, Mısır yasemini (Jasminum)

- Bu ağaççıktan yapılan.

YASEMİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Yasemin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Yasemin adını koymak caizdir.

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