Yasemin Özilhan estetik iddialarına noktayı koydu! Bambaşka birine dönüşmüştü

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Yasemin Özilhan estetik iddialarına noktayı koydu! Bambaşka birine dönüşmüştü

Bir döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, yıllar içindeki değişimi gündemden düşmüyor. Özilhan, çıkan estetik iddialarına öyle bir cevap verdi ki herkesin ağzı açık kaldı.

'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla büyük yankı uyandırıyor. Özilhan, iddialı tarzıyla ve lüks yaşamıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLMUŞTU

Oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Her zaman fit ve şık görünümüyle dikkat çeken sosyetik güzel, modaya yön veren tarzıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

ESTETİK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Yasemin Özilhan, sıkça konuşulan estetik iddialarına yanıt verdi. Özilhan; "Benim sadece dudağımda dolgu var. Başka bir şey yok vallahi" diyerek söylentilere açıklık getirdi.

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