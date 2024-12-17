Yasemin Özilhan öyle bir tarif verdi ki, içerken kusuyordu!

Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yayınladığı 'smoothie' tarifiyle sosyal medyada gündem oldu.

Özilhan'ın tarifini paylaştığı içeceği tatmasıyla verdiği tepki, dikkatlerden kaçmadı. Özilhan'ın tarifi bitirdikten sonra tatmasıyla verdiği tepki, dikkatlerden kaçmadı.

39 yaşındaki isim Instagram'dan sık sık paylaşım yapıyor. Özilhan'ın smoothie hazırladıktan sonraki yüz ifadesi çok konuşuldu.

İçeceği tattıktan sonra eliyle ağzını kapatan Özilhan'a, 'Kesin kusacak', 'Beğenmediği o kadar belli ki', 'Eminim çok lezzetlidir aynen' şeklinde yorumlar geldi.