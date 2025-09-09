Yasemin Özilhan’dan ayrılık sonrası sürpriz hamle! 14 yıllık evliliği tek celsede bitmişti

Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliği tek celsede sona erdi. Ayrılık haberi gündeme bomba gibi düşerken, ünlü oyuncudan hamle geldi.

2011'de İzzet Özilhan'la evlenen güzel oyuncu, Özilhan soyadını almıştı. Çiftin bu birlikteliğinden Emine ve Ela adında 2 kız çocuğu dünyaya geldi.

14 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Günlerdir haklarındaki boşanma ve ihanet iddiasıyla gündemden düşmeyen Özilhan çifti, 14 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti.

Yasemin Ergene; "14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. O günlerde basında yer alan 'ihanet' ve 'aldatma' içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz" açıklamasına bulunmuştu.

Yasemin Ergene'nin boşanmasından 4 gün geçmesine rağmen sosyal medyada 'Özilhan' soyadından vazgeçmediği görülmüştü.

SOYADINI KALDIRDI

Oyuncu, basına yansıyan haberlerden sonra sosyal medyada değişikliğe giderek, 'Özilhan' soyadını kaldırdı.