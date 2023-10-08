Yasemin Tibuk ile Emrecan Bozokalfa 3 gün 3 gece süren düğünle mutluluğa evet dedi

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un kızı Yasemin Tibuk, Mimar Emrecan Bozokalfa ile hayatını birleştirdi.

Yasemin Tibuk – Emrecan Bozokalfa’nın düğünü Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’den gelen seçkin davetli topluluğu eşliğinde Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Merit Otelleri’nde 3 gün, 3 gece sürdü.

Düğünün ilk günü misafirler sahilde müzik eşliğinde yemek yiyip dans etti.

İkinci gün Merit Royal Diamond Otel’in eşsiz bahçesi Versace’de kokteyl, nikah ve dünyaca ünlü DJ Guy Gerber ile parti yer aldı.

Gelin ve damatın nikah şahitliğini Murat Besim Tibuk, Alev Takıl, Demir Uyar ve Aren Özgür yaptı. Murat Besim Tibuk ablasının özel gününde yaptığı içten konuşmayla izleyenleri duygulandırdı.

Düğünün üçüncü günü Merit Royal Premium iskelesinde yemek ve eğlence devam etti.

Yasemin Tibuk ışıltılı kutlamalar boyunca Zuhair Murad imzalı bir gelinlik ve 3 ayrı elbise giyerek herkesi kendine hayran bıraktı. Emrecan Bozokalfa’nın smokini Tom Ford imzasını taşıyordu.

Düğünde ilk danslarında aile ve dostlarının alkışlarıyla geceye başlayan çift, misafirleri ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.