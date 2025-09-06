Yasemin Turan Özdemir CHP Merkez İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı

Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önemli isimlerinden Avukat Yasemin Turan Özdemir, Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı'na adaylığını görkemli bir toplantıyla duyurdu.

Partililerin, basının ve Aksaray halkının yoğun ilgi gösterdiği açıklamada Özdemir, adaylığını bir görevden çok bir mücadele çağrısı olarak tanımladı.

CHP’nin il ve merkez ilçe teşkilatları, önceki dönem başkanları ve çok sayıda partiliyle birlikte kameraların karşısına geçen Yasemin Turan Özdemir, konuşmasında hem Aksaray’ın mevcut siyasi ve ekonomik durumuna dikkat çekti hem de partisinin demokrasi mücadelesine güçlü bir şekilde sahip çıkma mesajı verdi.

“BU BİR MÜCADELE ÇAĞRISIDIR”

Yasemin Turan Özdemir, açıklamasında adaylığının sadece bir makam talebi olmadığını vurgulayarak, “Bugün burada açıkladığım adaylık, sadece bir görev talebi değil; bir mücadele çağrısıdır. Bizim mücadelemiz; kadınıyla, genciyle, işçisiyle, çiftçisiyle, emeklisiyle, esnafıyla tüm Aksaray halkının insanca ve mutlu yaşam hakkı içindir” sözleriyle salonda büyük alkış aldı.

“İKTİDARIN BASKILARINA KARŞI DİMDİK AYAKTAYIZ”

Konuşmasında güncel siyasal gelişmelere de değinen Özdemir, CHP’ye yönelik açılan kurultay iptal davasına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanması tartışmalarına ve yargı üzerinden yapılan baskılara sert sözlerle tepki gösterdi.

“Partimizin iktidar yürüyüşünden rahatsız olan bu darbeci zihniyet, ülkemizi her gün yeni bir siyasi krize sürüklüyor. Ama biz dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun onurlu direnişi ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in kararlılığı bizim pusulamızdır” diyen Özdemir, CHP örgütlerinin halkla buluşmaya, umut olmaya ve mücadeleyi büyütmeye devam edeceğini belirtti.

“AKSARAY BU İKTİDARDAN EN AZ PAYI ALAN KENTTİR”

Yasemin Turan Özdemir, Aksaray’ın iktidar tarafından ihmal edildiğini söyleyerek, kentteki ekonomik sıkıntılara da dikkat çekti:

“Eğitimde, tarımda, sanayide ön sıralarda olması gereken kentimiz, iktidarın umursamaz politikalarıyla unutulmuştur. Esnafımız borçla ayakta kalmaya çalışıyor, çiftçimiz emeğinin karşılığını alamıyor, emeklimiz geçinemiyor, gençlerimiz gelecek umudu göremiyor. Biz bu tabloyu değiştirmeye talibiz.”

“SÖZ VERİYORUM: KATILIMCI, ŞEFFAF VE DEMOKRATİK BİR YÖNETİM KURACAĞIZ”

Parti içindeki geçmiş görevlerinden ve deneyimlerinden de bahseden Özdemir, CHP’de yıllarca aktif görev aldığını, seçim koordinasyonlarında genel koordinatör olarak çalıştığını, basın ve hukuk alanlarında partiyi temsil ettiğini ve kurultay delegesi olarak tarihi dönemeçlerde rol üstlendiğini hatırlattı.

Özdemir, aynı zamanda CHP’nin kurultay iptal davasında avukat olarak görev yaptığını ve 15 Eylül’de görülecek olan duruşmaya da aktif şekilde katılacağını belirterek, “Partimize yapılan bu hukuksuzluğa karşı hukuk önünde de mücadele veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” dedi.

“BİZİM DERDİMİZ KOLTUK DEĞİL, HALKTIR”

Konuşmasının sonunda ise seçimden seçime halkın karşısına çıkan siyasetçileri eleştiren Özdemir, “Seçim zamanı boy gösterip sonra sırt dönenlerden olmayacağız. Biz, halkla omuz omuza mücadele eden, derdi koltuk değil halk olanlarız” dedi.

“RAKİBİME BAŞARILAR DİLİYORUM”

CHP içindeki diğer adaylara da saygı mesajı veren Özdemir, adaylığını açıklayan Nurten Altınkaya Elyiğit’e başarılar dileyerek, “Bizim mücadelemiz bir makam için değil, ortak davamız olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni büyütmek içindir” sözleriyle parti içi birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“MUTLAKA KAZANACAĞIZ”

“Bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek olan güç Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bu mücadele yalnızca bugünün değil, geleceğimizin de mücadelesidir. Ve biz biliyoruz ki hep birlikte yürürsek; mutlaka kazanacağız” sözleriyle konuşmasını tamamlayan Yasemin Turan Özdemir, büyük alkış aldı.

YASEMİN TURAN ÖZDEMİR KİMDİR?

CHP Aksaray İl Başkan Yardımcılığı (Hukuk ve Medya)

Seçim Koordinasyon Genel Koordinatörlüğü (2023–2024)

CHP Kurultay Delegesi

Partinin yolsuzluk dosyaları ve dava süreçlerinde aktif görev

Kurultay iptal davasında CHP adına avukatlık görevi