Yasemin Yalçın ekranlardan neden uzak kaldığını açıkladı. Sürahi Nine olarak hafızalara kazınmıştı

Bir dönemin en çok izlenen programlarından İnce İnce Yasemince'nin usta oyuncusu Yasemin Yalçın, uzun süredir ekrandan uzak kalma nedenini açıkladı.

Yasemin Yalçın ekranlardan neden uzak kaldığını açıkladı. Sürahi Nine olarak hafızalara kazınmıştı

Yasemin Yalçın “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde ünlü rockçının annesi Toto Karaca’ya hayat veriyor.

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Uzun yıllardır TV ekranından uzak olan ve eşi İlyas İlbey’le kurduğu tiyatronun oyunlarında sahneye çıkan Yalçın “Belli bir yaştan ve edinimden sonra imza atacağımız işlere bakmak istiyorum. Bu sebepten dolayı tiyatromuz devam ediyor halihazırda… Çok şükür tiyatromuz çok güzel gidiyor. Bütün tiyatrolar kapalı işe gitsin” dedi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 59 yaşındaki usta oyuncu televizyondaki dizi sürelerini eleştirdi ve “Televizyona küsmedim, küsmüş değilim… Bizim dönemimizde 45 dakikalık işler, önce 1saat, şimdi 2 saat oldu. Ekranda mizah isteniyorsa eğer benden, yürümesi çok zor çok riskli olmaya başladı. Bunun bir formata ulaşması lazım. Reklam Arası dizilerde yer almak zor ama tiyatroyu seviyorum. Tiyatro seyircisi bambaşka, çok yoruluyoruz. Yoldan yola otobüslerle ama çok büyük eğlence…” diye konuştu.

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