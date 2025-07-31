Yasemin Yürük'ün korku dolu anları!

Kaynak: Haber Merkezi
Yasemin Yürük'ün korku dolu anları!

Hepsi grubuyla tanınan şarkıcı Yasemin Yürük, sosyal medyaya çektiği bir video sırasında saçlarını yaktı.

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, son zamanlarda eski grup arkadaşı Gülçin Ergül ile yaşadığı gerilimle sıkça gündeme gelirken, bu kez bir reklam çekimi sırasında yaşadığı tehlikeyle adından söz ettirdi.

Çekim esnasında mumun ateşi nedeniyle saçları bir anda alev alan Yürük, saniyeler içinde müdahale ederek olası bir faciayı önledi.

O anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Büyük panik yaşanırken, şarkıcının hızlı refleksiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yürük, yaşadığı bu korkutucu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, "Büyük bir tehlike atlattım" mesajını verdi.

2000'li yıllarda müzik ve danslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hepsi grubu, son dönemde üyeleri arasındaki sürtüşmelerle tekrar gündeme gelmişti.

Grubun dağılmasının ardından Gülçin Ergül ve Yasemin Yürük arasında yaşanan tartışmalar magazin dünyasında yankı uyandırmıştı.

Yasemin Yürük, hem yaşadığı talihsiz olay hem de paylaşımlarıyla bir kez daha gündemin merkezine oturdu.

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