Yaşı 40’ı geçenlerin mutlaka yaptırması gereken kan testleri

KOLESTEROL

Dr. Şirin Parkan 40 yaş sonrasında ise, kalp damar hastalığı riski çok yükseldiğinden hekim tarafından belirlenecek kolesterol takip ve tedavi programına uyumun önemine vurgu yapıyor.

KALP HASTALIKLARI

Kalp damar hastalıklarını riski 40 yaşından sonra 10 kat artıyor. 40 yaşından sonra kadın ve erkeklerin kalp hastalıkları açısından ayrıntılı kontrolden geçmesi de erken tanı açısından son derece önem taşıyor.

GAİTA TESTLERİ

Kalın bağırsak kanseri riski 40 yaşından sonra 3 kat, 50 yaşından sonra 10 kat artır. Erken evrede yakalandığında büyük ölçüde tedavi etmek mümkün. Kanserin öncü lezyonlarından olan bağırsak poliplerinin erken saptanması halinde riski ortadan kaldırmak mümkün oluyor.

AKCİĞER FİLMİ

Dr. Şirin Parkan, özellikle sigara içen kişilerin 40 yaş sonrası her yıl düzenli kontrollerini yaptırarak akciğer filmi çektirmesi gerektiğinin altını çizdi.

KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ

Kemiklerdeki mineral kaybı ne kadar fazla ise kırık riski o denli artıyor. Kadınların kemik kütlesindeki kayıp menopozla birlikte hız kazandığı için osteoporoz riski de artıyor. Bu nedenle tarama amaçlı olarak, kadınlarda menopozun ardından, hem kadınlarda hem de erkeklerde 65 yaşından sonra kemik yoğunluğu ölçümünün yapılması gerekiyor.



PROSTAT KONTROLÜ

Erkeklerde en sık görülen kanser türü prostat. Belirtiler ortaya çıkmadan yakalayabilmek için, her erkeğin 50 yaşından itibaren prostat muayenesi olması çok çok önemli.



AÇLIK KAN ŞEKERİ

Dünyada global bir salgın olarak ilerleyen diyabet için bu çok önemli. Eğer risk faktörü varsa bu taramanın daha erken yaşlarda başlaması ve sıklığının da artırılması gerekir.

TANSİYON TAKİBİ



Türkiye’de her üç kişiden birinin sorunu olan hipertansiyon riski yaşla birlikte ciddi artış gösterir. 45-55 yaş arası erkeklerde 1.5, kadınlarda ise 2 kat risk artışından söz ediliyor. İlaç kullanması gereken hastalarda ise tedaviye erken başlanarak inme, beyin kanaması ve kalp yetmezliği gibi yüksek tansiyona bağlı bazı komplikasyonların oluşması da önlenebilir.

MAMOGRAFİ

Meme kanseri riski 40 yaşından sonra 1,5 kat, 50 yaşından sonra ise 2,5 kat artış gösteriyor. Ailesinde meme kanseri olan kişiler, kanser yaşayan aile bireyinin tanı yaşından 10 yıl öncesinde taramalara başlaması gerekiyor.

RAHİM AĞZI KANSERİ VE PAP SMEAR TESTLERİ

40 yaş üstü kadınların her yıl mutlaka jinekolojik değerlendirme ve pap smear testi yaptırmaları kesinlikle şart. Dr. Parkan, “Rahim ağzından sürüntü alınarak yapılan test, cinsel yaşamın başlamasından itibaren her yıl tekrarlanıyor. Eğer beş yıl boyunca üç negatif değer elde edilirse, üç yılda bir olmak üzere tekrar edilmesi gerekiyor” diye uyardi.