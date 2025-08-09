Yaşı küçük, ehliyetsiz sürücü yakalandı

Kaynak: İHA
Kayseri'de polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan yaşı küçük ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Melikgazi ilçesine bağlı Kartal Bulvarı'nda polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan yaşı küçük ehliyetsiz sürücü, yönetimindeki 38 AOG 984 plakalı otomobili ile kaçtı.

aw513879-03.jpg

Polis ekiplerinin kovalaması sonucu ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi'nde kıstırılan yaşı küçük ehliyetsiz sürücü, yanındaki yine küçük yaşlarda 2 arkadaşı ile yakalandı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde şahısların çocuk yaşta olduğu ve ehliyetsiz oldukları tespit edildi.

aw513879-01.jpg

Yaşı küçük ehliyetsiz sürücüye ‘ehliyetsiz araç kullanma', ‘dur ihtarına uymama' ve 'aşırı hız'dan toplamda 41 bin TL para cezası yazıldı.

