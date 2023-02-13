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Yasin bağışlama duası nedir? Yasin suresi bittikten sonra hangi dua okunur?

Yasin suresi okunduktan sonra ölmüşlere ve geçmişlere Yasin Bağışlama yapılmaktadır. Yasin bağışlamanın yanı sıra Yasin suresi okuduktan sonra Ayetel Kürsi gibi duaların okunması tavsiye ediliyor. Peki, Yasin bağışlama duası nedir? Yasin suresi bittikten sonra hangi dua okunur?

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 15:55
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Yasin bağışlama duası nedir? Yasin suresi bittikten sonra hangi dua okunur?

Yasin bağışlama duası nedir? Yasin suresi bittikten sonra hangi dua okunur?
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Çok sayıda fazileti bulunan Yasin Suresi okunduktan sonra ölmüşlere ve geçmişlere bağışlanabilmektedir. Yasin suresi okuduktan sonra bazı surelerin okunması tavsiye ediliyor. Peki, Yasin bağışlama duası nedir? Yasin suresi bittikten sonra hangi dua okunur?

Yasin suresi tamamlandıktan sonra okunan surenin duasının yapılarak ölmüşlere ve aynı zamanda geçmişlere bağışlanabilmektedir. Yasin suresinin okunmasının ardından okunmakta olan surenin sevabından manevi bir şekilde faydalanılması için sevabı bağışlanabilmektedir. Bu sayede birey sevdiklerine Yasin suresini okuyup bağışlayabilmektedir ve sevabına sevdiklerini de ortak edebilmektedir.

YASİN BAĞIŞLAMA DUASI NEDİR?

Yasin suresinin okunup bitirilmesinden sonra şu dua okunmaktadır:

"Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna duaena vekti hacetena bi hurmeti sureti yasin ve ecirna minennari ve min azabil kabri ve min şerri sualin bi fadli sureti yasin. Ya Rabbel alemiyne vessalm alel mürseliyne Velhamdülillahi rabbil alemiyn. (el fatiha)"

Bu duanın okunması ile birlikte sevabı bağışlanabilmektedir. Bu duaya aynı zamanda öbür okumalarda da yaparak mevcut sevapları bağışlamak mümkün olmaktadır.

YASİN SURESİ BİTTİKTEN SONRA HANGİ DUA OKUNUR?

Yasin suresinin bağışlanma duasının çok daha uzun biçimde okunanları da bulunmaktadır. Hadis kaynaklarında uzun bir şekilde Yasin suresinden sonra çeşitli dualar yer alması ile beraber duaların kısası uygundur anlayışı mevcut olduğu için çoğu zaman Yasin suresinden sonra kısa olan dualar okunmaktadır.

Okunması faziletli kabul edilen öbür sureler şu şekilde ifade edilmektedir:

-Fatiha suresi

-Asr suresi

-İnşirah suresi

-Ayetel Kürsi

-Kadir suresi

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