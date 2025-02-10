Yasin Özcan Aston Villa'ya transfer oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yasin Özcan Aston Villa'ya transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa forması giyen 18 yaşındaki defans oyuncusu Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen 18 yaşındaki defans oyuncusu Yasin Özcan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu.

KASIMPAŞA'DAN AÇIKLAMA

Tebrikler Yasin Özcan

Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı. Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler. Yasin Özcan’ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa’ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz!

Son Haberler
Sabiha Gökçen'de kar alarmı: Çok sayıda uçuş iptal edildi
Sabiha Gökçen'de kar alarmı: Çok sayıda uçuş iptal edildi
Rusya, ABD ile üst düzey temas için hazır olduğunu açıkladı
Rusya, ABD ile üst düzey temas için hazır olduğunu açıkladı
İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün son durumu belli oldu
İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün son durumu belli oldu
Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şefin oğlu hayatını kaybetti
Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şefin oğlu hayatını kaybetti
Beşiktaş - Trabzonspor maçı bilet fiyatları belli oldu
Beşiktaş - Trabzonspor maçı bilet fiyatları belli oldu