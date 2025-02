Yasin Özcan Aston Villa'ya transfer oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen 18 yaşındaki defans oyuncusu Yasin Özcan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu.

KASIMPAŞA'DAN AÇIKLAMA

Tebrikler Yasin Özcan

Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı. Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler. Yasin Özcan’ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa’ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz!

Aston Villa is pleased to announce the signing of Yasin Ozcan from Kasimpasa on a pre-contract agreement. pic.twitter.com/4ZPSbNoSnr