Yasin Özcan Premier Lig’e gidiyor. Bonservisi belli oldu

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Yasin Özcan Premier Lig’e gidiyor. Bonservisi belli oldu

Kasımpaşa’nın genç savunmacısı Yasin Özcan Premier Lig’e transfer olmaya hazırlanıyor. Aston Villa’nın 18 yaşındaki stoper için ödeyeceği bonservis belli oldu.

Süper Lig’de Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan Premier Lig’e transfer olmaya hazırlanıyor. 18 yaşındaki savunmacı Aston Villa’ya transfer olmaya çok yaklaştı. Tarafların kısa sürede anlaşmaya imza atması bekleniyor.

Yasin Özcan için Aston Villa’nın ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu. Buna göre Aston Villa, Kasımpaşa’ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan anlaşmada 1 milyon euroluk performans bonusu ve sonraki satıştan yüzde 20’lik pay da yer alıyor.

Genç savunmacının sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasını kiralık olarak giymeye devam edeceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Kasımpaşa formasıyla bu sezon 18 maça çıkan genç stoper bir asist kaydetti. Yasin Özcan, A Milli Takım formasıyla alt yaş gruplarında 23 karşılaşmada oynadı.

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