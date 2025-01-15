Yasin Özcan’ın Premier Lig’e transferi resmen duyuruldu

Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan’ın Aston Villa’ya transferi kesinleşti. Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, transferi doğrulayarak, genç oyuncunun Premier Lig’e gitmesinin kendileri için çok büyük bir değer olacağını söyledi.

HT Spor’a açıklamalar yapan Keleş konuyla ilgili şunları söyledi:

"Altyapımızdan bir oyuncunun böyle çıkıp bizi temsil etmesi gurur verici. Anlaşma gereği büyük ihtimalle ikinci yarıda da bizde kalacak. Onun adına da çok seviniyorum. İnşallah orada gelişeceğini ve milli takımımızda oynayacağını umuyorum. Yasin'in sezon sonuna kadar bizde olması bizim adımıza da iyi olacak. Ondan son maçta faydalanamadık, imza süreci vardı. Premier Lig'e gitmesi bizim için çok büyük değer."

SEZON SONUNA KADAR KASIMPAŞA’DA KALACAK

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın Yasin Özcan transferi İngiliz basınına yansımıştı. Çıkan haberlere göre iki kulüp 7 milyon euro bonservis karşılığında el sıkıştı. 18 yaşındaki savunmacı yapılan anlaşma gereği sezon sonuna kadar Kasımpaşa’da kiralık oynayacak. Genç oyuncu sezon sonunda ise yeni takımına katılacak.