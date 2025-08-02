Yasin Özcan'ın Villa macerasına ara! Yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile sözleşme imzalayan ve yeni sezon öncesinde İngiliz ekibine katılan 19 yaşındaki milli futbolcu Yasin Özcan, kiralık olarak Anderlecht’e transfer oldu. Belçika ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hoş geldin Yasin. Genç Türk savunma oyuncusu Aston Villa’dan Anderlecht’e kiralık olarak katıldı” denildi.

