Yasin Öztekin'den olay imza! Nereden nereye

Kaynak: İHA
Yasin Öztekin'den olay imza! Nereden nereye

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve ligde adeta fırtına gibi esen Yasin Öztekin, Bucaspor'dan ayırlmış ve bonservisini eline almıştı. Tecrübeli oyuncu, sürpriz bir transfere hazırlanıyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928’de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerle 30 Haziran 2025’te sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki golcü oyuncu Yasin Öztekin de sözleşmesini uzatmayarak serbest oyuncu konumuna geçti.

Durum böyle olunca tecrübeli oyuncu ile birçok takım temas kursa da en ciddi yaklaşımı TFF 3. Lig’in yeni ekiplerinden Yalova FK gösterdi. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu ilerleyince Yalova FK ile Yasin Öztekin’in prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Galatasaray'da büyük kriz! Davinson Sanchez'in isteği isyan ettirdiGalatasaray'da büyük kriz! Davinson Sanchez'in isteği isyan ettirdi

aw506560-01.jpg

2 oyuncudan 60 milyon euroluk piyango! Galatasaray'ın kasası dolup taşacak2 oyuncudan 60 milyon euroluk piyango! Galatasaray'ın kasası dolup taşacak

Son detayların netleşmesinin ardından kısa bir süre içerisinde bu transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

Son iki sezonunu Bucaspor 1928’de geçiren Yasin Öztekin, sarı-lacivertli formayla 64 maça çıkarken, 25 gol kaydetti.

Donnarumma Aslan oluyor!Donnarumma Aslan oluyor!

Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer!Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer!

Galatasaray Akanji için planını belirledi!Galatasaray Akanji için planını belirledi!

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten flaş hamle!Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten flaş hamle!

Son Haberler
Başına çöp poşeti geçirilmişti: Cesedin yanındaki not tüyler ürpertti!
Başına çöp poşeti geçirilmişti: Cesedin yanındaki not tüyler ürpertti!
Yasin Öztekin'den olay imza! Nereden nereye
Yasin Öztekin'den olay imza! Nereden nereye
Ataşehir’de gece yarısı haraç kurşunu! Çektikleri video ile gözdağı verdiler
Ataşehir’de gece yarısı haraç kurşunu! Çektikleri video ile gözdağı verdiler
Pandemi beyinleri nasıl etkiledi? Şok edici araştırma sonuçları! Uzmanlar tek tek anlattı
Pandemi beyinleri nasıl etkiledi? Şok edici araştırma sonuçları!
Tuncay Özkan, Türkiye'yi bölme planını ilk kez açıkladı! Fitili Bahçeli'nin 'kurucu önder' dediği teröristbaşı yaktı...
Tuncay Özkan, Türkiye'yi bölme planını ilk kez açıkladı! Fitili Bahçeli'nin 'kurucu önder' dediği teröristbaşı yaktı...