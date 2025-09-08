Yaşınıza meydan okuyun: Sağlıklı yaşlanmanın temel taşları fiziksel aktivite ve fizyoterapi

Sağlıklı yaşlanma, sadece uzun yaşamak değil, aynı zamanda yaşamın her evresinde aktif, bağımsız ve kaliteli bir yaşam sürdürmek anlamına gelir. Bu hedefe ulaşmada fiziksel aktivite ve fizyoterapi, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle desteklenen en etkili yöntemlerdir.

Fiziksel aktivite vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR FİZİKSEL AKTİVİTENİN GENÇLEŞTİRİCİ ETKİSİNİ ORTAYA KOYUYOR!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan araştırmalar, düzenli fiziksel aktivitenin yaşlanma sürecini yavaşlattığını ve kronik hastalık riskini azalttığını gösteriyor. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın da vurguladığı gibi, ileri yaş grubu için en ideal aktivite şekli yürüyüştür. Daha kısa süreli ve sık dinlenerek yürüyüşe başlamak, zamanla yürüme süresini ve temposunu artırmak, hem kardiyovasküler sağlığı destekler hem de kas gücünü korur.

Hareketli yaşam projeleri ve yaşam hikayeleri

Türk Geriatri Vakfı'nın 4 Mayıs 2023 tarihli yayınında belirtildiği üzere, fiziksel aktivite; yaşam tarzı değişikliği, aerobik egzersizler, esneklik ve güçlendirme egzersizlerini kapsamalıdır. Özellikle aerobik egzersizlerin haftada 3-5 gün, en az 30 dakika süreyle ve maksimal kalp atım sayısının %60-70'i şiddetinde yapılması önerilmektedir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün bilgilerine göre, yüzme ve suda yapılan egzersizler de eklemlere binen yükü azaltarak yaşlı bireyler için son derece faydalıdır.

YABANCI UZMANLARDAN FİZYOTERAPİYLE GELEN GENÇLİK İPUÇLARI!

Fizyoterapi, yaşlı bireylerin hareket kabiliyetini artırmak, dengeyi geliştirmek, ağrıyı azaltmak ve günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak için kritik bir rol oynar.

Maryland Üniversitesi Yaşlanma Merkezi Direktörü Jie Chen, seyahat ile zarif yaşlanma arasındaki bağlantıyı kabul ederken, fizyoterapinin de benzer şekilde yaşam kalitesini artırdığını belirtiyor. Fizyoterapistler, her bireyin fiziksel durumuna ve ihtiyaçlarına özel egzersiz programları geliştirerek, yaşlıların daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olurlar.

Fiziksel aktivite beyni gençleştiriyor

Örneğin, 80 yaş üzeri bireylerde yapılan sandalye temelli grup egzersizlerinin kas kuvvetini ve dengeyi artırdığına dair araştırmalar bulunmaktadır. Fizik tedavi yöntemleri arasında yer alan manuel terapi, mobilizasyon, masaj ve gevşetme teknikleri, yaşlı bireylerin hareket açıklığını artırarak ağrılarını hafifletir ve yaşam kalitelerini yükseltir.

SAĞLIKLI YAŞLANMADA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ:

Bilimsel araştırmalar, sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyen kişilerin hem daha uzun hem de daha kaliteli bir ömür sürdüğünü gösteriyor. Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Araştırması'ndan elde edilen bulgular, yaşam tarzı seçimlerinin sağlıklı yaşlanma üzerindeki etkisini vurguluyor.

Ev işi yapmak ömrü uzatıyor mu? Bilim ve uzmanlar bakın ne diyor!

İngiliz bilim insanı Dr. Michael Mosley, yaşlanma süreciyle ilgili yaptığı araştırmalarda, beslenme alışkanlıklarının ve düzenli egzersizin önemine dikkat çekerek, "Asla ama asla 100 yaşını geçmiş birinden sağlık ve yaşam tarzıyla ilgili ipuçları almayın, çünkü genetik faktörler bireysel farklılıklar yaratır" uyarısında bulunuyor. Uzmanlar, yaşlanmanın kaçınılmaz bir süreç olduğunu ancak bu süreci olumlu yönde etkilemenin mümkün olduğunu belirtiyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Sağlıklı Yaşlanma" programı da, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlardan biridir.