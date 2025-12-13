Erkeklerin ilerleyen yaşla birlikte iyi huylu prostat büyümesiyle giderek daha sık karşılaştığı, yapılan kapsamlı bilimsel araştırmalarla bir kez daha doğrulandı.

50 yaş üzerindeki erkeklerin yarısından fazlasını, 80 yaş üzerindekilerin ise neredeyse %90'ını etkilediği bilinen bu durum, basit bir yaşlanma belirtisi olmanın ötesinde, kompleks bir hormonal değişim süreci olarak ele alındı.

Uluslararası saygın tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan güncel bir meta-analiz, yaş ilerledikçe prostat dokusundaki hücre artışının (hiperplazi) hızlandığını ve bunun, özellikle Dihidrotestosteron (DHT) hormonunun aktivitesi ile doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: HORMONAL DEĞİŞİMLER TETİKLEYİCİ

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Harvard Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. James E. Montagna, BPH'nin sadece biyolojik bir saat işlevi görmediğini, aynı zamanda çevresel faktörlere de duyarlı olduğunu belirtti.

Prof. Montagna, "Yaş, tartışmasız en büyük risk faktörüdür. Ancak son çalışmalar, kronik enflamasyonun ve metabolik sendromun da prostat büyümesini hızlandıran önemli katalizörler olduğunu ortaya koydu" ifadesini kullandı.

Johns Hopkins Tıp Kurumu'ndan Araştırma Direktörü Dr. Eleanor V. Hayes, genetik eğilimlerin de belirleyici bir rol oynadığını vurguladı.

Dr. Hayes, "Prostat büyümesi geçmişi olan ailelerde, bireylerin BPH geliştirme riski belirgin şekilde yükseliyor. Bu da tedavi yaklaşımlarının kişiye özgü genetik profiller dikkate alınarak şekillendirilmesi gerektiğini gösterdi" şeklinde konuştu.

BİLİMSEL ÇÖZÜM YOLLARI GELİŞTİRİLİYOR

Geleneksel tedavilerin yanı sıra, uluslararası üroloji çevreleri minimal invaziv cerrahi teknikler ve hedefe yönelik ilaç tedavileri üzerine yoğunlaştı.

Avrupa Üroloji Derneği (EAU) tarafından son kongrede sunulan veriler, yaşam kalitesini artırmaya odaklanan yeni nesil alfa blokerler ve 5-alfa redüktaz inhibitörlerinin, ilerlemiş vakalarda dahi semptom kontrolünde başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koydu.

Prof. Montagna ve Dr. Hayes gibi önde gelen uzmanlar, erken teşhisin, potansiyel ciddi komplikasyonları önlemede kritik rol oynadığını ifade ederek, 40 yaş üzerindeki tüm erkeklerin düzenli ürolojik muayene yaptırması çağrısında bulundu.