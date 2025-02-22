Yaşlanıyor muşuz

Eğer bir sistem arayışınız varsa bunun her tarafında ilk tesis edilmesi gereken şey adalet. Bahsettiğim şey yazılı ya da sözlü kanunlar değil. Kanun yapıcı ve uygulayıcıları ne kadar iyi niyetli olsa da yazılı metinlerin ve onların uygulanma biçimlerinin her seferinde adalete uygun olması söz konusu olmayabiliyor.

Hatta bazı kanunlara uyulmaması ile ilgili de çok açık ifadelere ve bu ifadelerin ardından oluşan enteresan halk desteklerine de defalarca şahit olduk zaten. Bu kanunların hukuka uygun ya da aykırı olmasından mı kaynaklandı yoksa sadece o an öyle mi gerekti sonraki uygulama ve davranışlarda ortaya çıktı hep.

Ancak o kadar basit ve gözümüze sokulan ve siyaset dışında bile o kadar çok enteresanlık var ki anlatmakla bitmez.

Biliyorsunuz aşırı zengin bir ülke olduğumuz için dünyanın birçok ülkesi bizim futbola harcadığımız paraya bile yetişemiyor. Bu konuda uluslararası başarıları olmayan bazı Ortadoğu ve Uzak Asya ülkeleri ile yarışamaya kalkmasak da hala harcadığımız paraların karşılığında elde etmemiz gerekenlerin çok uzağındayız.

Bu konunun beni ilgilendiren tarafı çocuklarımızın geleceğinin çarçur edilmesi pahasına buralar dökülen paralardan faydalanan kesimler. Daha dün Avrupa’da sadece 1 futbol takımımız kaldı. Her birinin bütçesi Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen rakiplerinden kat be kat fazla takımlarımız, çok yüksek yaş ortalamaları, çok büyük paralar ile yine kendi aralarındaki meselelere döndüler hemen.

Ülkemizden Avrupa’ya çalışmak için giden nüfusumuzun buradakinin onda birinden az olduğu bilinirken, oradan yetişen üst düzey futbolcu sayısı bile neden ülkemizdeki nüfustan fazla diye de soran yok nedense.

O arada kulüplerimize sırf alt yapılardan oyuncular yetiştirsinler diye de vergi indirimleri yapıyor devletimiz. Sonra arada bir genç yetenek çıkıyor, mutlu oluyoruz. İstisnalar hariç onlar da kayboluyor sonra.

Ardından ülkemizde birbirine giren bu kulüpler ve onların taraftarları harcanan dehşet bütçelere rağmen asgari ücret karşılığı birbirlerine giriyorlar. Medya da uzun süre bunlarla meşgul oluyor.

Bu konu hep aklıma takılır aslında ama bu gün neden bir daha geldi aklıma dersiniz. Öncelikle yaşlanan nüfusumuz üzerinden duyulan endişeler yeniden dile getirilmeye başlandı mesela ve bu bence de önemli bir konu. Ama işte o yaşlanan nüfusun sebebi uzun ve sıhhatli bir hayat mı yoksa ekonomimizin çocuklarımıza gelecek sağmak konusunda kafalarda oluşturduğu endişe mi orası tartışılır.

Bizim nüfusumuzun yaşlanması şeklindeki endişe başka ülkelerde de olmalı diye düşünürken fark ettim ki mesela bizim spor kulüplerimize gelen yabancılar da oldukça yaşlı ama sağlıklı. Kendi ülkemizde ise o yaşlardaki sporcular sokaklarda bile top oynama şansına sahip değiller.

Demek ki nüfusun yaşlanma sorununu yanında bir de sağlıklı yaşlanma sorunu var. Ayrıca insanların sokağa salıp peşine düşmeyecekleri çocuklar yapma zamanlarını çoktan geçtik. İnanmayan sosyal medya ya ve sokaklara bir daha bakabilir. Daha geçen sene bir bakanımız konuya askere gidecek çocuk bulamayacağız şeklinde bir yorum getirmişti.

Ama o yorumda bile genç nüfus konusunda ne kadar da umutlu olduğumuzun altı çiziliyordu aslıda. Genç nüfus ne için lazım sorusunun cevabı açısından da pek iç açıcı bir cümle değildi.

Neyse biz yine de meselenin futbol tarafına dönelim. Bu hafta sonu bir de rivayete bakılırsa bir dünya derbisi olacak. Orada da aklımız fikrimiz maçları yönetecek hakemlerde. Bu konuda endişelenenler de haksız değiller belki ama çözümü yabancı hakemde aramak sadece bir günü ya da en fazla bir seneyi kurtaracak değil mi.

Dahası biz bu hakemleri yurt dışından getirip burada misafir edip ücretlerini ödeyip maçımızı yönetmelerini sağladıktan sonra ne olacak Türkiye’deki hakemlerin durumu. Onlar da daha düzgün maç yönetsin diyenleri duyar gibiyim ve onlara da hak veriyorum ama eğer bu uygulama ile itiraz ettikleri konuların çözüleceğini düşünüyorlarsa bence bir daha düşünmeliler.

Yabancı futbolcudan sonra yabancı hakem, sonraki aşama ne olacak, inatla çocuklarımıza ümitsizlik aşılamaya devam ediyoruz, yabancı oyuncu, yabancı hakem, derken aradığımız şey ne adalet mi gerçekten.

Eğer öyle ise, bu adalet sonra ve diğer alanlarda nasıl sağlanacak. Çocuklarımız bu kadar umutsuz iken nüfus nasıl gençleşecek. Ya da yabancı hakemler gelip, genç nüfus gidecek mi?