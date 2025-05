Yaşlanma karşıtı takviyeler işe yarıyor mu?

Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi Sağlık ve Tıp Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Treebak Grubu, NAD+ molekülünün iskelet kasındaki etkilerini mercek altına aldı. Araştırmacılar, farelerin iskelet kasındaki NAD+ seviyesini yüzde 85 oranında düşürdü. Bu radikal azalmaya rağmen, farelerin kas boyutu, genel sağlığı, gücü ve egzersiz performansında kayda değer bir değişiklik gözlenmedi.

Çalışmanın sorumlu yazarı Doçent Jonas Treebak, "Bulgularımız, NAD azalmasının kas yaşlanmasının temel nedeni olduğu görüşünü ciddi şekilde sorguluyor" dedi. Araştırma, saygın bilim dergisi Cell Metabolism'de yayımlandı.

NAD TAKVİYELERİ NE KADAR GEREKLİ?

NAD, hücrelerin enerji santrali olan mitokondrilerin ATP üretiminde görev alıyor. Bu nedenle yaşla birlikte azalan NAD seviyelerini yükseltmek, birçok kişi tarafından genç kalmanın anahtarı olarak görülüyor. Netflix belgeseli Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever'da yer alan girişimci Bryan Johnson, günde 50'den fazla takviye aldığını ve bunlar arasında NAD öncüllerinin de bulunduğunu açıklamıştı.

Ancak fareler üzerinde yapılan bu yeni deney, yaşlanmanın yalnızca NAD düşüşüyle bağlantılı olmadığını ortaya koyuyor. Kaslardaki düşük NAD seviyelerine rağmen gen ekspresyonu, mitokondri yapısı ve DNA metilasyonunda olumsuz bir değişim görülmedi.

ENERJİK STRES ARTIYOR AMA SAĞLIK BOZULMUYOR

Düşük NAD seviyesine sahip farelerde egzersiz sırasında enerji stresi artış gösterdi. Ancak bu durum kas fonksiyonlarında zayıflamaya veya yaşam kalitesinde bozulmaya yol açmadı. Çalışmayı yürüten doktora sonrası araştırmacı Sabina Chubanava, "Normal yaşlanmada görülen NAD azalmasından çok daha fazla düşüş bile kasları zayıflatmıyor," dedi.