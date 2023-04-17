Yaşlanmamak elinizde mi

Sağlıklı yaşamak elimizde ama şu 4 temelkuralı yerine getirmek gerekiyor…

Yaşlanmamak elinizde mi

Vücudun ihtiyacına göre hareket etmek gerekiyor. Hem fiziksel hem de ruhsal sağlığa özen göstermek oldukça önemli. Bedenimizin bir bütün ve yapacağımız her iyi hareket, bir yatırım.. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Uzun yaşamanın sırlarına dair yapılmış birçok araştırma ve anket var. Ancak çok detaya girmeden, bazı yüzeysel işlemlerle de bunu sağlayabiliriz.

Uzun yaşamaktan ziyade aslında sağlıklı ve doğru yaşamak önemli. Bunu sağlamanın yolu ise yine doğru beslenmek ve sağlıklı yaşamaktan geçiyor. Herkes uzun ve sağlıklı yaşamak ister. Ancak bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Genetik faktörler ya da yanlış yaşam tarzı, uzun yaşamaya engel olabiliyor.

İŞTE ÖMRÜ UZATMANIN DÖRT YOLU

Egzersiz ve iyi beslenme şart. Bol bol uzun yürüyüşler yapın

Genetik, mikrobiyom ve kan testi sağlığınızın nasıl olduğuna dair size bilgi verecektir.

Vücudunuzu zorluklarla karşılaştırın. Sağlığınızı olumsuz etkileyecek şekilde değil ama direncinizi artıracak egzersizler yapmalısınız.

Günde altı ile sekiz saat uyumak ideal olarak görülür.

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