Yaşlanmaya karşı kalkan olan 4 doğal güç! Hücreleri yeniliyorlar

Bilim dünyası, yaşlanmayı yavaşlatmanın sırrını sofralarımızda buldu. Son yıllarda yapılan uluslararası araştırmalar, antioksidan ve omega-3 zengini dört besinin hücre yaşlanmasını geciktirerek sağlıklı yaşam süresini uzattığını ortaya koydu.

Yaban mersini, somon, ıspanak ve ceviz, hem lezzetli hem de bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarıyla vücudun genç kalmasını destekledi.

Harvard’dan Oxford’a, dünyaca ünlü uzmanlar bu besinlerin kalp, beyin ve cilt sağlığı üzerindeki etkilerini doğruladı.

İşte hücre yaşlanmasını yavaşlatan dört mucizevi besin ve bilimsel dayanakları…

YABAN MERSİNİ: BEYİN VE KALBİN GENÇLİK KALKANI

Yaban mersini, antioksidanlarla dolu bir süper besin olarak öne çıkıyor. İçerdiği antosiyaninler, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını azaltarak yaşlanmayı yavaşlattı.

ABD’deki Tufts Üniversitesi’nden nörolog Dr. Barbara Shukitt-Hale, “Yaban mersini, nöroprotektif etkileriyle bilişsel gerilemeyi yavaşlatıyor ve özellikle erkeklerde kısa süreli hafızayı güçlendiriyor” dedi.

King’s College London tarafından yürütülen bir araştırma, günlük 100 gram yaban mersini tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskini %15 azalttığını gösterdi.

Kalp hastalığı, yaşa bağlı ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olduğu için bu küçük meyve büyük bir fark oluşturdu.

Smoothies’lere ekleyerek veya yoğurtla tüketebileceğiniz yaban mersini, diyetinize kolayca dahil edilebilir.

SOMON: OMEGA-3 İLE HÜCRE YENİLENMESİ

Somon, omega-3 yağ asitleri (EPA ve DHA) açısından zengin bir balık türü olarak hücre yaşlanmasını yavaşlatmada güçlü bir müttefik. Omega-3’ler, iltihabı azaltarak kalp hastalığı, eklem sorunları ve bilişsel gerileme riskini düşürdü.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Frank Hu, “Omega-3, damar iltihabını azaltarak kalp krizi ve inme riskini düşürüyor. Ayrıca beyin sağlığını destekleyerek demans riskini azaltıyor” dedi.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, haftada iki porsiyon somon gibi yağlı balık tüketenlerde kardiyovasküler hastalık riskinin %17 azaldığını kanıtladı.

Journal of Bone and Mineral Research’te yayımlanan başka bir araştırma, düzenli somon tüketenlerde kemik kırığı riskinin %18 düştüğünü gösterdi. Uzmanlar, somonu ızgara veya fırında pişirerek tüketmeyi önerdi.

ISPANAK: BEYİN VE KASLARIN YEŞİL MUCİZESİI

spanak, K vitamini, folat, magnezyum ve antioksidanlarla dolu bir besin olarak hem beyin hem de kas sağlığını destekledi.

ABD’deki Tufts Üniversitesi’nden nörolog Dr. Lisa Mosconi, “Ispanağın nöroprotektif etkileri, bilişsel gerilemeyi yavaşlatıyor ve hafıza ile odaklanma becerilerini güçlendiriyor” dedi.

Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışma, düzenli ıspanak tüketen 60 yaş üstü bireylerde hafıza ve odaklanma becerilerinin %11 iyileştiğini ortaya koydu.

Ispanak, serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresi azaltarak hücre yaşlanmasını yavaşlatıyor.

Salatalarda, smoothies’lerde veya yemeklerde kullanılabilen ıspanak, her yaşta sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez.

CEVİZ: HÜCRE YENİLEYEN ANTİOKSİDAN BOMBASI

Ceviz, E vitamini, polifenoller ve omega-3 yağ asitleriyle hücre hasarını azaltarak yaşlanmayı geciktirdi.

ABD’deki Yale Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. David Katz, “Cevizin antioksidan etkileri, hücre yaşlanmasını yavaşlatıyor ve bilişsel fonksiyonları güçlendiriyor” dedi.

The Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, günde bir avuç ceviz tüketenlerde DNA hasarının %12 azaldığını ve bilişsel fonksiyonların güçlendiğini gösterdi. Ceviz, aynı zamanda kalp sağlığını destekleyerek damar sertliği riskini azaltıyor.

Uzmanlar, cevizi atıştırmalık olarak veya salatalara ekleyerek tüketmeyi öneriyor, ancak kalori içeriği nedeniyle porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: BESLENME VE YAŞAM TARZI BİR ARADA

Scripps Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. Eric Topol, “Süper besinler, sağlıklı yaşlanmanın yalnızca bir parçası. Düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stres yönetimi, bu besinlerin etkisini kat kat artırır” dedi.

Harvard Üniversitesi’nden genetik ve yaşlanma uzmanı Dr. David Sinclair ise, “Beslenme, genetik faktörlerden daha fazla kontrolümüz olan bir alan. Bu süper besinleri diyetinize eklemek, biyolojik yaşınızı geri çevirebilir” görüşünü paylaştı.

Nature Aging’de yayımlanan bir çalışma, kalori kısıtlamasının hücresel yaşlanmayı %10 yavaşlattığını gösterdi.

Uzmanlar, bu besinlerin etkisini artırmak için Akdeniz diyeti gibi dengeli beslenme modellerini benimsemeyi ve işlenmiş gıdalardan uzak durmayı önerdi.

BİLİMSEL KANITLARLA GENÇ KALIN

Bilim, beslenmenin uzun ve sağlıklı bir yaşam üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koydu. The New England Journal of Medicine’de yayımlanan bir araştırma, omega-3 ve antioksidan zengini diyetlerin 10 yılda ölüm riskini %18 azalttığını kanıtladı.

İngiltere’deki King’s College London’dan Dr. Sarah Schenker, “Antioksidanlar, DNA hasarını azaltarak kanser ve yaşa bağlı hastalıklara karşı koruma sağlıyor” dedi. Bu dört süper besin, hücre yaşlanmasını yavaşlatarak kalp, beyin ve cilt sağlığını koruyor. Ancak, besin alerjileri veya kronik hastalıklar söz konusuysa, diyete eklemeden önce bir doktora danışılması gerektiğini unutmamanız önerildi.

DOĞRU BESLENME ALIŞKANLIKLARIYLA YAŞLANMAYI YAVAŞLATMAK MÜMKÜN!

Yaban mersini, somon, ıspanak ve ceviz gibi süper besinleri sofranıza ekleyerek hem lezzetli hem de sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamanız tavsiye edildi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu besinlerin hücrelerinizi yenileyerek gençliğinizi koruduğunu doğruladı.