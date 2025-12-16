Kış aylarının vazgeçilmezi olarak kabul edilen C vitamininin gölgesinde kalan D vitamininin, insan sağlığı üzerindeki derin ve karmaşık etkileri son bilimsel bulgularla netleşti.

Yeni araştırmalar, ‘Güneş Vitamini’ olarak da bilinen bu temel vitaminin, yalnızca iskelet sistemini güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyerek hücresel yaşlanmayı yavaşlattığını gösterdi.

Uluslararası uzmanlar, yeterli D vitamini seviyesinin yaşlanmayı geciktiren ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sunan 'görünmez bir kalkan' görevi gördüğünü ifade etti.

BAĞIŞIKLIKTA DEVRİM OLUŞTURAN ROL

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Peter H. Jones, D vitamininin özellikle kış aylarında görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadeledeki önemini vurguladı.

Dr. Jones, "Yüksek kaliteli meta-analizler, D vitamini eksikliği olan bireylerde düzenli takviye kullanımının grip ve soğuk algınlığı gibi akut solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığını ve şiddetini önemli ölçüde azalttığını kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, D vitamininin, bağışıklık hücrelerinin patojenlere karşı hızlı ve dengeli bir tepki vermesini sağlayarak, vücudun savunma mekanizmasını optimize ettiğini belirtti.

YAŞLANMA SÜRECİNE BİLİMSEL FREN

D vitamininin en çarpıcı keşfi ise hücresel düzeydeki etkilerinde gözlendi. Harvard Tıp Okulu'nda genetik ve yaşlanma üzerine çalışan Dr. Elizabeth Blackburn'ün ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalar, bu vitaminin kromozomların uçlarında bulunan ve yaşlanmanın temel göstergelerinden biri olan telomerleri koruma potansiyelini işaret etti.

Dr. Blackburn'ün çalışmalarına atıfta bulunan uzmanlar, yeterli D vitamini seviyesine sahip olmanın, telomer kısalmasını yavaşlatarak hücrelerin daha uzun süre sağlıklı kalmasına ve böylece biyolojik yaşlanma sürecinin gecikmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Londra Üniversitesi'nden biyokimyacı Prof. Sir Michael J. Collins, bu konuda, "D vitamini reseptörleri vücudumuzdaki hemen her hücrede bulunuyor. Bu, onun sadece bir vitamin değil, aynı zamanda gen ifadesini düzenleyen ve hücre sağlığını koruyan kritik bir hormon öncüsü olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

KIŞ EKSİKLİĞİ TEHLİKE ÇANLARI ÇALDI

Güneş ışınlarının azaldığı kış aylarında D vitamini eksikliğinin yaygınlaştığına dikkat çekildi. Yabancı uzmanlar, özellikle Kuzey enlemlerde yaşayan ve yeterince güneşlenemeyen kişilerin, enerji düşüklüğü ve tekrarlayan enfeksiyonlara karşı savunmasız kaldığını ifade etti.

Bilim dünyası, D vitaminini kemik sağlığının ötesinde, modern yaşamın getirdiği stres ve hastalıklara karşı çok yönlü bir savunma mekanizması olarak görmeye başladı.