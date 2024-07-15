Yaşlanmayı durduran çekirdeksiz meyve. Bahçede kilosu 35 markette 100 TL

Superiol üzümünün kilogramını 35-40 TL'den aldıklarını belirten üzüm eksperi İbrahim Camkiran "Gün aşırı olarak kesim yapıyorum. Sadece Sakarya iline gönderiyorum. Yağmurlu Superiol üzümü sadece yaş olarak tüketiliyor. Lezzetli bir tür. Tat oranı da yüksek bir üzüm dür" dedi.