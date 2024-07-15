Yaşlanmayı durduran çekirdeksiz meyve. Bahçede kilosu 35 markette 100 TL

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği yapıyor. Erkenci superior seedless ve Trakya cinslerinde hasada başlayan Sarıgöllü çiftçiler, üzümlerini yurtdışı pazarlara göndermek için özenli bir çalışma yürütüyor.
Superiol üzümünün kilogramını 35-40 TL'den aldıklarını belirten üzüm eksperi İbrahim Camkiran "Gün aşırı olarak kesim yapıyorum. Sadece Sakarya iline gönderiyorum. Yağmurlu Superiol üzümü sadece yaş olarak tüketiliyor. Lezzetli bir tür. Tat oranı da yüksek bir üzüm dür" dedi.
İhracatın 11 Temmuz'da başlamasıyla birlikte hasatta hız kazanıldığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Üzüm sezonu üreticimize hayırlı olsun. Superiol üzüm 35-40 liradan satılıyor. Önemli olan sultaniye ilçemizde 120 bin dekarlik alanda sultaniye bağ var. Aralık sonuna kadar kesim oluyor" diye konuştu.
Üzüm, antioksidanlar açısından zengindir, özellikle de resveratrol içeriği önemlidir. Bu bileşik, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak hücre hasarını azaltabilir ve yaşlanmayı geciktirebilir.
Üzümde bulunan doğal asitler ve antioksidanlar, cildin sağlıklı kalmasına ve genç görünmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, üzüm çekirdekleri ve yağı cilt bakım ürünlerinde kullanılarak cildin nem dengesini korumaya yardımcı olabilir.
Kan basıncını düşürebilir ve kalp krizi riskini azaltabilir. İçerdiği C vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde üzüm, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.
Üzüm lif bakımından zengindir ve düşük kalorilidir. Bu özellikleri sayesinde tokluk hissi verir ve açlık hissini azaltabilir, böylece kilo kontrolüne yardımcı olabilir.
Lif açısından zengin olan üzüm, sindirim sistemini düzenleyebilir ve bağırsak sağlığını destekleyebilir. Ayrıca, içerdiği doğal şekerler bağırsak florasını olumlu yönde etkileyebilir.