Yaşlanmayı durduruyor mide kanserini önlüyor. Hasadı başladı kilosu 50 TL

Depremin vurduğu Hatay’ın bereketli topraklarında ürün çeşitliliği artmaya devam ediyor. Arsuz ilçesinde vatandaşlar tarafından alternatif ürün olarak bezelye yetiştirilmeye başlandı. Ramazan ayında hasadına başlanan bezelye tarladan kilogram fiyat 50 TL’den alıcı buluyor.
Tarlasında ektiği bezelyenin hasadına başlayan kadın çiftçi Yeter Yeğen, “Bizim burada Mart ayında başlar, Nisan'ın ortalarında biter. İyi, güzel olur, verimli oldu yağışlardan dolayı. Her sene değişiyor belli olmuyor, tadı daha güzeldir” dedi.
Bezelyenin lif içeriği yüksek, kalori ve yağ oranı ise düşüktür. Zaten bu konudaki genel yargının dışına çıkmamakta fayda var. Özellikle vejetaryenlerin ihtiyaç duydukları besinleri bir bütün halinde alabilmeleri için bezelye çok iyi bir besin seçeneğidir.
Bezelyenin içinde bulunan polifenol adlı madde başta mide kanseri olmak üzere pek çok kanser türünü önleyici özelliktedir. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle de savaşan bezelyenin kanser karşıtı bir besin olduğu biliniyor.
Bezelye; hücre yaşlanmasını ve deformasyonları önleyerek yaşlanmayı geciktirir. İçeriğindeki; alfa karoten, kateşin ve epakatesi karotenoid türü antioksidanlar başta cilt olmak üzere tüm hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırır.
Alzheimer türü zihinsel zayıflamakaynaklı hastalıkları önlemek için K vitamini yönünden zengin beslenmek gerekiyor. Bezelyenin içeriğinde bulunan K vitamini de Alzheimer’ın önlenmesinde etkilidir. Bu bakımdan özellikle ileri yaşlardakilere düzenli olarak bezelye tüketimi öneriliyor.
Kadınlar daha gebelikte folik aside ihtiyaç duyarlar ve gebe kalmadan 3 ay öncesinden başlayarak folik asit alımına başlarlar. Bezelyede, folik asit bakımından zengin olduğu için hamilelik düşünenlere düzenli olarak bezelye tüketimi önerilir.
Bununla birlikte yine hamilelikte gerekli olan folat ve B vitamini kompleks vitaminleri de bezelyede bulunduğu için anne adayları hamilelikte bezelye tüketmelidir. Bu sayede nöral tüp defekti, DNA hasarı gibi pek çok yeni doğal rahatsızlığı önlenebilir.
Kan şekerinin dengelenmesi için vücuda aldığımız şekerin sindirilmesini kolaylaştıran besinlerden tüketmek gerekiyor. Bezelye de zengin lif ve protein içeriğiyle şekerin sindirimini kolaylaştırıyor, kanda şeker depolanmasını önlüyor. Özellikle taze olarak tüketilen bezelye, beyaz şeker ve kimyasal içerikli besinler tüketiminden kaynaklı yüksek kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.
Lif bakımından zengin beslenmek demek; mide, bağırsak ve tüm sindirim sistemi organlarının daha iyi çalışması demektir. Bezelyenin de lif içeriği yüksek olduğu için özellikle hazımsızlık, kabızlık gibi sindirim sistemi sorunları önlenir. Metabolizma hızlanır.
Bezelye; A vitamini bakımından zengindir ve A vitamini de göz dostudur. Ayrıca göz sağlığı için gerekli olan; lutein, karotenler, zeaksantin gibi güçlü antioksidanlar bezelyenin içeriğinde bolca bulunmaktadır. Düzenli olarak bezelye tüketimi sayesinde mukus zarları, deri ve görme fonksiyonları desteklenecektir.
Kemik erimesi, osteoporoz sorunu kalsiyum bakımından fakir beslenmekten, kemikleri güçlendirmemekten kaynaklanıyor. Bezelye kalsiyum bakımından zengin olması açısından osteoporozu önleyici etki gösterir.
Özellikle de içeriğindeki antioksidanlar sayesinde bezelyenin osteoporoz karşıtı olduğunu söylemek mümkün. Zaten yeşil sebzelerin osteoporozla savaşta yardımcı olduğu da bilinmektedir.
Bezelyenin içeriğindeki antioksidanlar; cildi yaşlandıran serbest radikallerle savaşarak cilt yaşlanmasını önleyici etki gösteriyor. Cilt hücrelerinin hızla yenilenmesini sağlayan, hücre hasarını önleyen, durduran bezelyeyi her yaşta düzenli olarak tüketmek gerekiyor.
Özellikle C vitamini ve antioksidan içeriği cildin genel sağlığını destekleyici özellik gösterir. Bu sayede özellikle cilt kırışıklıklarını geciktirmek, daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmak mümkün. Bir de bezelyeyi ezerek elde edilen özün cilde maske şeklinde uygulamanın cilt lekelerinin ve çillerin azalmasına yardımcı olduğu biliniyor.
Cilt sağlığına faydalı olan tüm besinlerin saça da faydalı olduğunu biliyoruz. Düzenli olarak bezelye tüketimi sayesinde kafa derisi beslenecek, saç kökleri canlanacak ve daha hızlı bir saç büyümesi elde edilecektir.