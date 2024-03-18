Yaşlanmayı durduruyor mide kanserini önlüyor. Hasadı başladı kilosu 50 TL

Özellikle C vitamini ve antioksidan içeriği cildin genel sağlığını destekleyici özellik gösterir. Bu sayede özellikle cilt kırışıklıklarını geciktirmek, daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmak mümkün. Bir de bezelyeyi ezerek elde edilen özün cilde maske şeklinde uygulamanın cilt lekelerinin ve çillerin azalmasına yardımcı olduğu biliniyor.