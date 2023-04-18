Yaşlanmayı geciktiriyor

Dermatoloji Uzmanı Dr.Şerafettin Saraçoğlu, “Besinlerle deriyi yeterince besleyecek maddeleri alıyor muyuz? Derinin dıştan korunması yanında en önemli destek içten alınan besinlerle mi olmaktadır?” sorularının yanıtlarını verdi. İşte o yanıtlar…

Yaşlanmayı geciktiriyor

Dermatoloji Uzmanı Dr.Şerafettin Saraçoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

“Gıdayla yeterince alınan taze sebze, meyve ve kuruyemişler (badem, fındık ve ceviz) içerdikleri A,C,E vitaminleri ve eser elementler (çinko,demir,bakır,selenyum,iyot gibi…) ile derinin hasarlanmasında ve yaşlanmada önemli rol oynayan serbest radikalleri yok etmede çok önemlidir. Bu olumsuz serbest radikaller derinin yaşlanması ve deri kanseri gelişmesinde önemli rol oynar.”

KIRIŞIKLIKLARI YOK EDİYOR

Dermatoloji Uzmanı Dr.Şerafettin Saraçoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ben gıdanızı renklendirmenizi öneriyorum. Örneğin yaşlanmayı geciktirici etkisi ve kırışıklıklarında ütü görevi gören karadut, cildin direncini artırıp zararlı dış etkenlere karşı siper görevini üstlenen greyfurt, cildi derinlemesine temizleyen, gergin tutan ve kırışıklıkları önleyen domates, sağlıklı cilt için farklı renklerde etli biberler, özellikle akne, egzama gibi cilt hastalıklarında fazlasıyla fayda sağlayan ıspanak gibi gıdalarla vitamin ve mineral açısından zengin gıdaları tüketmeliyiz. Özellikle nisan ve mayıs aylarında çiçek açan karadutun faydaları aslında saymakla bitmiyor. İçerdiği vitamin ve minarellerle sağlık saçan karadut bir çok rahatsızlığa da iyi geliyor. Mevsimi olmadığında karadut çayı içmek ya da kurutulmuş karadut yemek de aynı etkiyi veriyor.

Sürekli yorgunluktan şikyet eden insanlar için karadut son derece faydalıdır. Kişi kendini daha enerjik daha dirençli hisseder. Yani Karadut tam bir antioksidan deposudur, bu yüzden özellikle bu aylarda karaduttan faydalanırsanız çok güçlü bir bağışıklık sistemine kavuşursunuz. Kısacası, mümkün olduğunca organik, işlemden geçirilmemiş gıdalarla beslenmeliyiz. Bu sayede taze, kalitesi yüksek ve katkısız beslenme en doğal beslenme yöntemi olmanın yanında deri içinde önemlidir. İdeal beslenme yöntemi olan sağlıklı, dengeli beslenme genel sağlık için nasıl iyi ise deri içinde o kadar iyidir. Fakat dengeli bir beslenme düzeni oluşturamıyorsak bu durumda günlük vitamin mineral takviyelerinden de yararlanabiliriz.Beslenmeye gerekli önemi vermek deri için çok önemlidir. Fakat sigara içmemek, yeterince uyumak, yeterli egzersiz yapmak, gerektiği kadar su içmek de en az gıda rejimi kadar derimiz için önemlidir.”

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