Yaşlanmayı önleyen 3 faktör nedir

Eskiden 50’li yaşlarda görülen deri kırışıklığı şimdi 30’lu yaşların sonlarında bile görülüyor. Estetik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ümran İleri, pek çok insanın yaşamtarzındaki yanlışlıklar yüzünden erken yaşlanma gerçeğiyle yüz yüze kaldığına dikkat çekti. İleri, "Genç kalmanın sırrı basit ve doğal yaşamakta gizli" diye konuştu. İleri, konuya ilişkin bilgileri şöyle paylaştı:

Doğru egzersiz:

Elimizi, kolumuzu oynatarak bile vücut ısısını arttırmamız ve vücutta biriken oksijen radikallerini atmamız mümkün. Egzersizin yapılacağı saatler de çok önemli. Günümüz insanı iş temposu nedeniyle akşam saatlerinde spor yapmaya özendiriliyor. Oysaki, en uygun olanı sabah erken saatlerde yüzümüzü soğuk suyla yıkayıp evde beş on dakika hafif egzersiz yapmak.

Doğru beslenme:

Öğlen saatlerindeki yemek aralarında biraz badem, fıstık, fındık, kuru üzüm, kuru kayısı gibi E vitamini içeren kuruyemişler yenmeli. Kışmevsiminde kış, yazmevsiminde ise yaz sebzeleri tüketilmeli. Bol yoğurt yenmeli.

Doğru uyku:

Sabah saatleri insan vücudunu koruyan kortizonmiktarının en yüksek olduğu zaman dilimidir ve bu sürenin uyuyarak geçirilmemesi gerekir. Geç kalkmak karaciğerde yağlanma yapıyor, pankreasa zarar veriyor, bölgesel şişmanlığa, kadınlarda kıllanmaya kadar giden yan etkiler oluşturuyor. Kalpte ve diğer iç organlarda büyümelere sebep oluyor.