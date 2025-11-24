Araştırmacılar, bulguların "vücut genelinde kapsamlı bir yaşlanma karşıtı strateji" için kanıt sunduğunu söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Ozempic ve Wegovy gibi marka adları altında satılan ilaç, bağırsak ve beyinde doğal yolla oluşan GLP-1 hormonunun etkisini taklit ederek iştahı düzenliyor ve tokluk hissinin daha uzun sürmesini sağladı.

Araştırmada tedavi edilen ve edilmeyen fareler karşılaştırılarak "yaş belirteci" değişiklikleri yorumlandı.

Hong Kong Çin Üniversitesi'nden araştırmacılar bu teoriye biraz daha itibar kazandırarak Ozempic'e benzer bir kimyasal yapıya sahip eksenatid ilacının farelerde yaşlanmaya karşı koyabildiğini keşfetti.

Çalışmada ilacın birçok dokuda, yaşlanmayla birlikte görülen tipik örüntülere aykırı olan tutarlı değişikliklere yol açtığı saptandığı bildirildi.

Araştırmacılar bu örüntülerin ötesinde, tedavi edilen farelerin metabolik sağlığının daha sağlıklı hayvanlara benzediğini buldu.

Bilim insanları, tedavi edilen farelerdeki "yaş belirtecinin", tedavi görmeyen yaşlı farelere kıyasla "daha genç görünen" bir profile doğru önemli ölçüde kaydığını söyledi.

Bilim insanları şunları yazdı:

"Çalışmamız, vücut genelinde kapsamlı bir yaşlanma karşıtı strateji için çok yönlü kanıtlar sağladı"

BENJAMİN BUTTON'UN HİKAYESİ...

David Fincher'ın yönettiği 2008 yapımı fantastik dram filmi Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi, F. Scott Fitzgerald'ın aynı adlı öyküsünden uyarlandı.

Brad Pitt'in başrolde canlandırdığı Benjamin Button, 1918'de 86 yaşındaki bir adamın bedeninde bebek olarak doğar ve hayatı boyunca tersine yaşlanır.

Cate Blanchett'in oynadığı Daisy Fuller ile tanışan Benjamin, çocukluktan yetişkinliğe uzanan karmaşık bir aşkı yaşar; ancak zamanın akışı onları ayırır.

Film, 26 Kasım 2008'de ABD'de vizyona girdi ve 159 dakikalık süresiyle izleyicileri büyüledi.

81. Akademi Ödülleri'nde 13 dalda aday gösterilen yapım, En İyi Sanat Yönetimi, Makyaj ve Görsel Efektler Oscar'larını kazandı.

Taraji P. Henson'un canlandırdığı Queenie gibi yan karakterler de övgü topladı.

Hikaye, Katrina Kasırgası arifesinde Benjamin'in günlüğünün okunmasıyla çerçevelenirken, yaşlanmanın ironilerini ve aşkın zamana meydan okumasını işliyor. Fincher'ın görsel şöleni, filmi modern klasiklere taşıdı.