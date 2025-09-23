Yaşlanmayı yavaşlatan 4 besin! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Harvard Tıp Okulu'ndan araştırmacı Dr. David Sinclair, yaşlanma karşıtı mekanizmalar üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalarla tanındı.

Sinclair ve ekibinin bulgularına göre, belirli besinlerde bulunan bileşikler, hücrelerin içindeki gençlik genlerini aktive etme potansiyeline sahip. Özellikle, mitoz bölünme sürecini destekleyen ve hücre hasarını onarmaya yardımcı olan bileşenler, uzun ömrün temel taşlarından biri olarak görüldü.

Ünlü genetik uzmanı Dr. Cynthia Kenyon ise telomerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Nobel ödüllü Kenyon, telomerlerin (kromozomların uç kısımları) kısalmasının yaşlanmanın temel nedenlerinden biri olduğunu belirtti. Onun araştırmalarına göre, antioksidanlar açısından zengin gıdalar, telomerlerin kısalmasını yavaşlatarak hücre ömrünü uzatabiliyor.

DÖRT SÜPER BESİN VE BİLİMSEL KANITLAR

Avokado: Oleik asit ve E vitamini açısından zengin olan avokado, hücre zarlarının esnekliğini korumasına yardımcı oldu. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, düzenli avokado tüketiminin mitoz bölünme sırasındaki DNA hasarını azalttığını ortaya koydu.

Yaban Mersini: Güçlü bir antioksidan olan antosiyaninler açısından zengindir. Bu bileşikler, serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresi azaltarak hücrelerin yaşlanmasını yavaşlatıyor. Yaban mersini, bilişsel fonksiyonları desteklemesiyle de biliniyor.

Brokoli: İçerdiği sülforafan adlı bileşik, vücuttaki detoksifikasyon enzimlerini aktive ederek hücreleri toksinlere karşı korudu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, sülforafanın DNA onarım mekanizmalarını destekleyebileceğini gösterdi.

Zeytinyağı: Akdeniz diyetinin temel taşı olan zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri ve polifenoller bakımından zengin. Harvard Tıp Okulu'nda yapılan bir araştırma, sızma zeytinyağındaki oleokantal adlı proteinin, iltihaplanmayı azaltarak hücre sağlığını iyileştirebileceğini gösterdi.