Efsane Albay FETÖ'nün devam ettirilen kumpasına isyan etti: Yaşları 74-90 arasında, her biri ağır sağlık sorunu yaşayan 13 komutan 401 gündür cezaevinde

Kaçak FETÖ’cü hakim ve savcılar tarafından başlatılan 28 Şubat kumpas davası, AKP yargısında devam ediyor. 28 Şubat davasında yargılanan 13 tutuklu komutan, uzun süredir adalet bekliyor.



Konuya dikkat çeken emekli Albay Alican Türk, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Bugün 23 Eylül 2022. Yaşları 74-90 arasında değişen ve her biri ağır sağlık sorunu yaşayan 13 komutan tam 401 gündür sahteliği kanıtlanmış belgelerle cezaevinde... Onlar adil yargılanmadılar! Buna Tanrı huzurunda tanıklık ederim! Türk toplumu da bütün hukuksuzlukları öğrenecek!” notunu düştü.





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