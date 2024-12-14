Yaşlı adam 6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı. Yaşından başından utan

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaşlı adam 6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı. Yaşından başından utan

Bursa'nın İnegöl ilçesi'nde okul önünde kandırdığı 6 yaşındaki çocuğu bisikletiyle kaçırmaya çalışan yaşlı adama vatandaşlar engelledi. Bisikletiyle kaçan adamı polis ekipleri yakaladı. 71 yaşındaki Ferruh B. tutuklandı.

Kaçırma girişimi İnegöl'ün Mesudiye Mahallesinde bir okul önünde meydana geldi. Okul önünde bekleyen 71 yaşındaki Ferruh B. İsimli yaşlı adam, kandırdığı 6 yaşındaki D.A. isimli çocuğu bisikletine bindirip götürmeye çalıştı.

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Olayı gören vatandaşlar yaşlı adamı durdurup çocuğu elinden aldılar. Yaşlı adam bisikletiyle kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan yaşlı adamı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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İfadesinde, "Çocuğu okula götürecektim" dediği öğrenilen adam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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