Yaşlı adam, binanın teras katındaki demirlerde asılı bulundu

Kaynak: İHA

Denizli'de bir yaşlı adam, yaşadığı binanın teras katında demirlere asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Halit Gürbüz, oğlu tarafından yaşadığı binanın teras katında demirlere bağlanmış iple asılı şekilde bulundu.

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112 Çağrı merkezine yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Halit Gürbüz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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